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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لاتجارهما فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالسنطة 4 أيام

حبس المتهمين
حبس المتهمين

أصدر المستشار أحمد ياسر، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، الأربعاء، توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز السنطة بقرار حبس تاجرى أقمشة بمركز السنطة، لاتجارهما فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وذلك بالسوق السوداء وغسيل الأموال، 4 أيام على ذمة التحقيق.

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وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا بتمكن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بضبط "شخصين" مالكى محلين لتجارة الأقمشة والمفروشات "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز السنطة بالغربية، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وذلك بالمخالفة للقانون، متخذين من محل أحدهما كائن بدائرة مركز السنطة، مقرا لممارسة نشاطهما الإجرامي، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق شراء العقارات والأراض الزراعية وتأسيس الأنشطة التجارية.

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كما تبين إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

وقدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بمبلغ 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر، وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.

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