التصريح بدفن جثة مبيض محارة سقط من الطابق السادس بشبرا الخيمة

لقى مبيض محارة مصرعه بشبرا الخيمة إثر إصابته بنزيف داخلى واشتباه كسر بقاع الجمجمة، بعد سقوطه من الطابق السادس حال عمله بعقار تحت الإنشاء، حيث اختل توازنه وسقط بمسقط العقار، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال شخص مصاب بنزيف داخلى واشتباه كسر بقاع الجمجمة ووفاته، خلال عمله بعقار تحت الإنشاء دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "س.م.س" 23 سنة، مبيض محارة، بنزيف داخلي واشتباه كسر بقاع الجمجمة، ووفاته وذلك بسبب سقوطه من الطابق السادس حال عمله بعقار تحت الإنشاء، حيث اختل توازنه وسقط بمسقط العقار، بدائرة القسم.

وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.