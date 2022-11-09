يسرا ناعية رؤوف غبور: من أهم رجال الأعمال في مصر

نعت الفنانة يسرا، الدكتور رؤوف غبور، رئيس مجموعة شركات غبور والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة جي بي غبور أوتو، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتبت يسرا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “فقدنا اليوم واحد من أهم رموز رجال الأعمال في مصر السيد رؤوف غبور .. خالص العزاء للأسرة الكريمة تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الصبر والسلوان”.

وتوفي صباح اليوم رجل الأعمال الدكتور رؤوف غبور بعد صراع مع المرض استمر لشهور.

ويتم تشييع جنازة الدكتور رؤوف يوم السبت بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الساعة ٢ ظهراً، والعزاء نفس اليوم بالكاتدرائية الساعة ٦ مساءً.

من هو رجل الأعمال رؤوف غبور

الدكتور رؤوف كمال حنا غبور رجل أعمال مصرى رئيس مجموعة شركات غبور والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة جي بي غبور أوتو اتي تأسست سنة 1985، وأولاده نادر رؤوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة وكمال رؤوف كمال غبور وزوجته الراحلة علا لطفي زكي وهبة.

تخرج رؤوف غبور في كلية طب عين شمس عام 1976، كانت ثروته الشخصية وقتها من أعماله نصف مليون جنيه، ليتوسع في أعماله بعد ذلك لتصل استثماراتها إلى 30 مليار جنيه، ويملك إحدى كبرى شركات السيارات العاملة في السوق المصري وعدد كبير من العلامات التجارية.