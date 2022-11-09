عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

باع حصته في الشركة.. اللحظات الأخيرة فى حياة رجل الأعمال رؤوف غبور

رؤوف غبور
رؤوف غبور

توفي صباح اليوم رجل الأعمال رؤوف غبور بعد صراع مع مرض السرطان استمر لشهور.


وقبل يوم من وفاة رؤوف غبور أعلن رؤوف غبور رئيس  شركة جي بي أوتو -المتخصصة فى مجال تصنيع وتوزيع السيارات فى مصر – بيع حصته الشخصية المباشرة في الشركة مقابل 30.8 مليون جنيه تقريبًا.

وأظهرت إفصاح مرسل للبورصة ، بيع رؤوف كمال حنا غبور 7.3 مليون سهم تمثل كامل حصته المباشرة ( 0.67% ) في جي بي أوتو في إطار إعادة هيكلة بين مساهمين عائلة غبور.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 4.22 جنيه ، وجرى تنفيذها عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية ، وأظهر الإفصاح ارتباط رؤوف غبور بمجموعة مرتبطة من الكيانات والأفراد المساهمة فى الشركة تستحوذ مجتمعة على 62.7% من إجمالى الأسهم.

وتشمل الكيانات المرتبطة شركة أر جي إنفستمنتس بنسبة 58.9% ،كمال غبور بنسبة 3.7% ،نادر غبور بنسبة 0.06% من إجمالى أسهم الشركة، ما يعني أن رؤوف غبور مازال يسيطر على حصة الأغلبية في الشركة ولم يتخارج إلا من الحصة المباشرة المرتبطة بشخصه.

وأظهر إفصاح منفصل مرسل للبورصة الثلاثاء، تخارج كمال رؤوف حنا كمال غبور من حصته البالغة 3.7% (40.4 مليون سهم) مقابل 170.7 مليون جنيه عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بنفس السعر السابق.

من هو رؤوف غبور

والدكتور رؤوف كمال حنا غبور راجل أعمال مصرى رئيس مجموعة شركات غبور والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة جي بي غبور أوتو اللى اتأسست سنة 1985، وأولاده نادر رؤوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة وكمال رؤوف كمال غبور وزوجته الراحلة علا لطفي زكي وهبة.

وتخرج رؤوف غبور من كلية طب عين شمس عام 1976، كانت ثروته الشخصية وقتها من أعماله نصف مليون جنيه، ليتوسع في أعماله بعد ذلك لتصل استثماراتها إلى 30 مليار جنيه، ويملك إحدى كبرى شركات السيارات العاملة في السوق المصري وعدد كبير من العلامات التجارية.

 

رجل الأعمال رؤوف غبور رؤوف غبور غبور وفاة رؤوف غبور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأوتوبيس اتقلب.. القصة الكاملة لإصابة 27 طالبًا في حادث قطار الشرقية |شاهد

إمام عاشور يُفاجئ أمير مرتضى منصور بشأن تجديد تعاقده مع الزمالك.. تفاصيل

عاجل.. ساديو ماني يغيب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة

امتحانات نصف العام لطلاب المدارس .. تفاصيل الجدول وموعدها

وفاة وكيل اللاعبين حازم الحديدي

بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف ترفض البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة مواطن مصرى

عشيقي كان بيدلعني أكتر منه|ننشر نص اعترافات «سامية» قاتلة زوجها في بولاق الدكرور

تطوّر مفاجئ.. موقف الأهلي من التعاقد مع مارسينيو

ترشيحاتنا

البحث العلمي لصدى البلد: تأثير كبير للصراعات العالمية على التغيرات المناخية

الأزهر يعلن عن وظائف الشاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

هكذا تغادر منصة تويتر للأبد.. وإليك ما تستخدمه بدلا منها

وصول طائرة مصرية تحمل 17 طن أدوية ومستلزمات طبية لمكافحة الكوليرا إلى لبنان

وزيرة البيئة: أفريقيا تحتاج إلى 1.6 تريليون دولار لمواجهة آثار تغير المناخ

الناشرين العرب يعلن القائمة القصيرة لجائزة عبد العزيز المنصور 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان مي عمر يثير ضجة| رقم خرافي

مش هتصدق| إطلالات أثارت الجدل حول حمل إيمي سمير غانم.. شاهد

سيدة تثير ضجة بوضع فسيخ في لانش بوكس طفلها | سبب تصرفها

بدون أدوية.. طرق طبيعية للتخلص من الكرش

فيديو

محمد شبانة يكشف صفقات الأهلي والزمالك في يناير ومفاجأة إمام عاشور/فيديو جراف

علاء مرسي يكشف تفاصيل مسرحيته كازينو بديعة

لماذا منعت الأوبرا المطرب النقاش من الغناء مع أصالة.. فيديو جراف

تفاصيل مؤلمة في وفاة عروس الإسكندرية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ