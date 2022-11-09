باع حصته في الشركة.. اللحظات الأخيرة فى حياة رجل الأعمال رؤوف غبور

توفي صباح اليوم رجل الأعمال رؤوف غبور بعد صراع مع مرض السرطان استمر لشهور.



وقبل يوم من وفاة رؤوف غبور أعلن رؤوف غبور رئيس شركة جي بي أوتو -المتخصصة فى مجال تصنيع وتوزيع السيارات فى مصر – بيع حصته الشخصية المباشرة في الشركة مقابل 30.8 مليون جنيه تقريبًا.

وأظهرت إفصاح مرسل للبورصة ، بيع رؤوف كمال حنا غبور 7.3 مليون سهم تمثل كامل حصته المباشرة ( 0.67% ) في جي بي أوتو في إطار إعادة هيكلة بين مساهمين عائلة غبور.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 4.22 جنيه ، وجرى تنفيذها عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية ، وأظهر الإفصاح ارتباط رؤوف غبور بمجموعة مرتبطة من الكيانات والأفراد المساهمة فى الشركة تستحوذ مجتمعة على 62.7% من إجمالى الأسهم.

وتشمل الكيانات المرتبطة شركة أر جي إنفستمنتس بنسبة 58.9% ،كمال غبور بنسبة 3.7% ،نادر غبور بنسبة 0.06% من إجمالى أسهم الشركة، ما يعني أن رؤوف غبور مازال يسيطر على حصة الأغلبية في الشركة ولم يتخارج إلا من الحصة المباشرة المرتبطة بشخصه.

وأظهر إفصاح منفصل مرسل للبورصة الثلاثاء، تخارج كمال رؤوف حنا كمال غبور من حصته البالغة 3.7% (40.4 مليون سهم) مقابل 170.7 مليون جنيه عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بنفس السعر السابق.

من هو رؤوف غبور

والدكتور رؤوف كمال حنا غبور راجل أعمال مصرى رئيس مجموعة شركات غبور والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة جي بي غبور أوتو اللى اتأسست سنة 1985، وأولاده نادر رؤوف كمال غبور عضو مجلس الإدارة وكمال رؤوف كمال غبور وزوجته الراحلة علا لطفي زكي وهبة.

وتخرج رؤوف غبور من كلية طب عين شمس عام 1976، كانت ثروته الشخصية وقتها من أعماله نصف مليون جنيه، ليتوسع في أعماله بعد ذلك لتصل استثماراتها إلى 30 مليار جنيه، ويملك إحدى كبرى شركات السيارات العاملة في السوق المصري وعدد كبير من العلامات التجارية.