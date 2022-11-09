من قمة شرم الشيخ .. التحالف الوطنى يرد على أكاذيب سناء عبد الفتاح | صور وفيديو

أكدت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي، أنها ترفض ما حدث مع النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، وذلك بعد طرده من جلسه كان يحضرها و يرد على أكاذيب سناء عبد الفتاح شقيقة المتهم علاء عبد الفتاح.

وكشفت نهى طلعت خلال تصريحات خاصة ل صدى البلد، أن ما حدث مع النائب عمرو درويش غير مقبول و طالبت بتوجيه اعتذر رسمى له.

ولفتت إلى أن النائب كان يرد على أكاذيب و أشياء غير صحيح، وأعربت عن غضبها لمطالب شقية المتهم علاء عبد الفتاح قائلة 'ازاى يتم الإفراج عن مسجون و لم يتقدم احد من أسرته بطلب للجنة العفو الرئاسي '.

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