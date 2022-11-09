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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من قمة شرم الشيخ .. التحالف الوطنى يرد على أكاذيب سناء عبد الفتاح | صور وفيديو

صدى البلد

أكدت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي، أنها ترفض ما حدث مع النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، وذلك بعد طرده من جلسه كان يحضرها و يرد على أكاذيب سناء عبد الفتاح شقيقة المتهم علاء عبد الفتاح.

وكشفت نهى طلعت خلال تصريحات خاصة ل صدى البلد، أن ما حدث مع النائب عمرو درويش غير مقبول و طالبت بتوجيه اعتذر رسمى له.

ولفتت إلى أن النائب كان يرد على أكاذيب و أشياء غير صحيح، وأعربت عن غضبها لمطالب شقية المتهم علاء عبد الفتاح قائلة 'ازاى يتم الإفراج عن مسجون  و لم يتقدم  احد من أسرته بطلب للجنة العفو الرئاسي '.

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