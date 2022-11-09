أبرز فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن الخدمية في 15 محافظة اليوم

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية اليوم الأربعاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وفي محافظة القاهرة،

نظمت أمانة المجالس المحلية بقسم مدينة نصر أول وثان، ندوة تثقيفية تأهيلية، تحت عنوان "الوعي الألكتروني"، في السوشيال ميديا.

وفي محافظة الجيزة،

أطلقت أمانة مركز أوسيم، أولى القوافل الطبية لمبادرة "صحتك تهمنا" وذلك في تخصص الرمد وسجلت إقبالًا كبيرًا من الأهالي، وفي أوسيم كذلك بدأت أمانة الحزب بالمركز في تنفيذ مبادرة "هانتعلم" بتنظيم محاضرات مجانية في مادة الرياضيات لتلاميذ المرحلة الإبتدائية.

كما نظمت أمانة قسم الحوامدية، قافلة طبية مجانية استفاد منها 347 مواطن من أهالي الحوامدية في تخصصات الجلدية والأطفال والنساء والتوليد والباطنة وتضمنت القافلة توفير الأدوية كذلك بالمجان.

كما أقامت أمانة مركز كرادسة، النسخة 96 من سلسلة معارض الأسرة المصرية، لبيع كافة احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، وسط إقبال كبير من المواطنين في ظل الانخفاض الكبير في أسعار المعروضات التي تشمل كافة احتياجات الأسرة المصرية عن نظيراتها بالأسواق.

كما نظمت أمانة قسم الطالبية، ملتقى توظيفي ضم عددًا من الشركات التي تحتاج شباب للعمل وتوافد على الملتقى أعدادًا كبيرة من الشباب الذي يبحث عن فرصة عمل وأصر مسئولي أمانة الحزب على أن يبرمون عقود العمل بأنفسهم حرصًا على حقوق الشباب، وكذلك في الطالبية تم تنظيم دورات تدريبية لمعلمي المرحلة الإبتدائية على المناهج الجديدة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم وذلك من خلال خبراء المناهج من أعضاء وكوادر الحزب.

كما أطلقت أمانة مركز أبو النمرس، سيارات متنقلة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تحت شعار "محاربة الغلاء".

وفي محافظة قنا،

أقامت أمانة مركز دشنا، معرضا لبيع السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة، في لمحاربة الغلاء والحد من الاحتكار وجشع التجار، ويضم المعرض كافة المواد الغذائية والإستهلاكية بتخفيضات وصلت إلى 35 %.

وفي محافظة أسيوط،

نظمت أمانة مركز الفتح، قافلة طبية مجانية، للكشف المبكر لأمراض سرطان الثدى وقياس الضغط، في قرية بصره، وعلي هامش القافلة، نظمت ندوة تثقيفية لسيدات القرية والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

كما نظمت أمانة مركز ساحل سليم، ندوة توعية، تحت عنوان "كيف نقدم الإسعافات الأولية للمريض"، والمقامة بمقر الحزب في قرية الخوالد، بالتعاون مع الإدارة الصحية بالمركز.

وفي محافظة أسوان،

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات البرنامج التدريبي التثقيفى لأعضاء هيئات مكاتب الأقسام والمراكز بالمحافظة، وبدأت فعاليات الدورة التدريبية، بحضور عدد كبير من الأعضاء وأمناء المراكز وهيئات المكاتب بجانب أمناء ورؤساء اللجان الفرعية والأمانات النوعية.

كما نظمت أمانة مركز كوم أمبو، قافلة طبية لعلاج أمراض العيون ومكافحة مسببات فقدان البصر إلى قرية كوم أمبو قبلى، وقدمت القافلة خلال عملها خدمات طبية فى مجال الكشف ومعالجة أمراض العيون ومسببات العمى حيث تم صرف العلاج اللازم للحالات التى تحتاج إلى علاج دوائى كما تم عمل نظارات طبية للحالات التى تستدعى ذلك إضافة إلى إحالة بعض الحالات إلى إجراء عمليات جراحية.

وفي محافظة البحيرة،

أقامت أمانة مركز إدكو، منفذًا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، في قرية المعدية، وبجودة عالية وبكميات كبيرة بما يكفي حاجة الجميع من آهالينا في المعدية والقرى والعِزبْ المجاورة لها، وشهد منفذ البيع إقبالًا كبيراً من المواطنين مما آدى إلى نفاذ كميات السلع المعروضة في وقت قصير، وتم إمداد المنفذ على الفور بكميات إضافية لسد حاجة آهالينا، هذا وسيستمر المنفذ مفتوحاً للبيع أمام المواطنين، حتى نهاية هذا الأسبوع.

وفي محافظة مطروح،

تواصل أمانة الصناعة والتجارة بالمحافظة، إطلاق القافلة الغذائية المتحركة لبيع المواد التموينية الجافة بأسعار مخفضة، علي المواطنين، تحت شعار "ضد الغلاء" ولمواجهة جشع التجار، حيث طرحت القافلة المتحركة، مكمية كبيرة من الأرز التي تراوح سعره ما بين 12 جنيه و14 جنيه بتخفيص يصل إلي 20%، وشهدت الفعالية إقبالاً كثيفاً من الأهالي للشراء مؤكدين علي إختلاف سعرها عن السوق وجودة المنتج.

وفي محافظة المنوفية،

نظمت أمانة مركز تلا، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية كفر السكرية، بالتعاون مع الوحدة الصحية بالقرية، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والإستشارين المتميزين، وشملت القافلة تخصصات في "القلب، والأطفال، والباطنة، وأسنان، وجلدية، وصدر، وطب عام" وشملت أيضا معمل للتحاليل الطبية، وأبحاث الدم، وشهدت القافلة، إقبالًا كبيرًا للمواطنين على الكشف والتردد على العيادات ومعمل التحاليل.

وفي محافظة الإسماعيلية،

تواصل أمانة مدينة الإسماعيلية، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافىء"، لتوزيع عددا من البطاطين والأغطية، على الأسر الأكثر احتياجا والغير قادرين في المنازل.

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز بلاط، ندوة تثقيفية صحية، تحت عنوان "الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي"، وذلك بمدرسة بلاط الثانوية المشتركة، كما نظمت الأمانة أيضا، ندوة تثقيفية صحية، تحت عنوان " الإستخدام الغير أمن للأجهزة الذكية وتأثيرها علي الصحة" وذلك بمدرسة ذخيرة الإعدادية.

كما نظُمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "قمة المناخ كوب 27 والجمهورية الجديدة " وذلك بمدرستي الفنية بنات و"موط" الإبتدائية الجديدة، وتضمنت الندوة عرض بعض الفقرات الفنية الوطنية لطلاب المدرستين.

وفي محافظة شمال سيناء،

نظمت أمانة الشئون الإقتصادية والإستثمار، ندوة تثقيفية، حول توصيات المؤتمر الإقتصادي وبرنامج الإصلاح الإقتصادي، بحضور أعضاء هيئة مكتب المحافظة وعدد من أهالى شمال سيناء وأعضاء الحزب، وناقشت الندوة، حول الخطوات القوية التي اتخذتها القيادة السياسية نحو الإصلاح الاقتصادي ومدي تاثير الأحداث العالمية على الاقتصاد المصري والعالمي وكيف تم التغلب عليها.

وفي محافظة القليوبية،

أقامت أمانة المرأة بمركز شبين القناطر، أول معرض، ضمن مبادرة "احنا معاكى"، لبيع كافة احتياجات الأسرة المصرية ومستلزماته، بأسعار مخفضة، فى مضيفة العبايدة، بقرية الأحراز مركز شبين القناطر، وشمل المعرض "الادوات المنزلية، ومفروشات العرائس، وكل مايحتاجها البيت المصرى، وعلي هامش المعرض، نظم قافلة طبية لقياس السكر والضغط بالمجان.

وفي محافظة البحر الأحمر،

واصلت أمانة مدينة مرسى علم، مبادرة سداد المصروفات الدراسية لعدد من الطلاب الغير قادرين والأولى بالرعاية بالمدينة.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، تفعيل الدور التثقيفي لدي الأعضاء والتنظيميين بالحزب من خلال برنامج تدريب الكوادر الحزبية والذي ترعاه أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، حيث نظمت ندوة حول ”فن أدارة الوقت"بمقر الحزب بمدينة الغردقة.

وفي محافظة الغربية،

أقامت أمانة مركز السنطه، منفذا لبيع اللحوم البلدي الطازجة بأسعار مخفضة، في كفر ميت حواي، لليوم الثالث علي التوالي.

كما أطلقت أمانة المرأة بمركز السنطة، قافلة طبية مجانية، تحت شعار "صحتك تهمنا"، وذلك لاجراء الكشف الطبي على غير القادرين وتوزيع الأدوية بالمجان، وشملت القافلة التخصصات الآتية "سرطان الثدي للسيدات ومرض الاحتلال الكلوي وعمل تحاليل الكوليسترول والدهون الثلاثية بالدم".

وفي محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم محرم بك، قافلة طبية مجانية، في تخصصات الباطنة والنساء والأطفال والتحاليل الطبية، وذلك لتوفير الرعاية الصحية والدعم الطبي لأهالي الدائرة.

كما نظمت أمانة قسم مينا البصل، فاعلية لتنظيف الشنايش، استعدادا لفصل الشتاء، كما نظمت الأمانة فاعلية بالتعاون مع نهضة مصر، لتنظيف الشوارع والحفاظ على البيئة من التلوث.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.