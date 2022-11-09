عاجل حقيقة الإفراج عن عريس الإسماعيلية.. هل نجحت محاولات الصلح؟

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف فيديو عن عروس الإسماعيلية التى شغلت الرأي العام في الآونة الأخيرة، وحصلت على مساحة كبيرة من منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وبدأت تفاصيل قصتها من اليوم الأول في الزواج وبالتحديد بعد لحظات من خروجها من الكوافير، حتى وصلت إلى محطة حبس زوجها شهرا.

شاهد الفيديو:

قصة عروس الإسماعيلية، بدأت بعد لحظات من خروجها من الكوافير، حيث اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو أوضح تعرض عروسة بالفستان الأبيض للضرب المبرح على يد زوجها في منتصف الشارع، وذلك بالقرب من أحد مراكز التجميل بمحافظة الإسماعيلية.

وانطلقت من هُنا قصة مها "عروس الإسماعيلية"، وخرجت الصفحات تتحدث عنها حتى خرجت مها مع زوجها في فيديو جديد داخل شقة الزوجية أكدت فيه أنه لا توجد مشكلة وأن قصة زواجهما بدأت عن حب قبل ثلاثة عشر عاما.