أخبار التوك شو| أبو العينين يدعو قادة العالم لمساندة مبادرة الرئيس السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية.. أحمد موسى يطالب الأمم المتحدة والمفوض السامي بالاعتذار للشعب والقضاء المصري

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أبو العينين يدعو قادة العالم لمساندة مبادرة الرئيس السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

دعا النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قادة العالم لمساندة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في حالة تضخم وزيادة الأسعار وارتفاع نسب البطالة.

وعرض الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، كلمة أبوالعينين في جلسة عامة ضمت عددا من قادة الدول الأفريقية و15 من نواب رؤساء الجمهوريات في أفريقيا، ورؤساء الوزراء ومسئولي الاتحاد الإفريقي وممثلين عن المجتمع المدني في قمة المناخ.

أحمد موسى يطالب الأمم المتحدة والمفوض السامي بالاعتذار للشعب والقضاء المصري

شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا حادًا على المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعد إصداره بيان يدافع عن المتهم علاء عبد الفتاح، ويهاجم القضاء المصرق قائلا إنه يوجد يوجد تدخلات سافرة من المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، وهو أمر مثير للقلق بشأن حقوق الإنسان في مصر، لأن الأمر تحول بشكل شخصي مع مصر بدلا من الحديث عن المجرمين.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يؤدي إلى قلق كبير حول العالم بشأن حقوق الإنسان، لأنه على رأس منظمة دولية عالمية ويتحدث عن مجرم مدان يحرض على القتل والذبح في ضباط الجيش والشرطة، "لازم نقلق على حقوق الإنسان في العالم لو بيدافعوا عن مجرمين".

وزير الصحة ينفى وجود أي حالات مصابة بمرض الكوليرا في مصر

نفى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وجود أي حالات مصابة بمرض الكوليرا في مصر، مشددًا على ضرورة تجنب الشائعات، حيث تتمتع مصر بمستوى عالي من النظافة المائية ولا يوجد أي مؤشرات لحدوث أي إصابات.



عن خطة الوزارة الطبية لقمة المناخ، قال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الإجراءات الوقائية والطبية التي تم اتخاذها لتأمين الوفود القادمة لـحضور فعاليات«كوب 27» بدأت من مطار القاهرة وشرم الشيخ من خلال إجراء الفحوصات الطبية اللازمة على المشاركين للتأكد من سلامتهم الصحية.

سامح شكري: مشاركة 120 من قادة العالم بقمة المناخ تأكيد لثقتهم في مصر

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مؤتمر المناخ يستغرق أسبوعين أو ما يزيد بعض الأيام، منهم اليومين الرئاسيين، مشيدًا بتوافق وإجماع قادة العالم بشأن قضايا المناخ؛ ما يوحي بوجود إرادة سياسية تمهد لدخول القرارات حيز التنفيذ.

وأضاف شكري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، على هامش فعاليات قمة المناخ (cop 27) من مدينة شرم الشيخ، أن مشاركة الزعماء في الحوارات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي والعمل على توسيع رقعة المساهمة ونقل التكنولوجيا؛ يصب في إطار التنفيذ، مؤكدًا أن الدول النامية تطالب وتلح على أهمية قضية المناخ منذ 30 عامًا.

مستشار البنك الدولي: مصر تمتلك مشروعات عملاقة للتحول نحو الطاقة الخضراء| فيديو

قال عاطف شبراوي، مستشار البنك الدولي، إن قمة المناخ تم تنظيمها بشكل راقٍ، مشيرا إلى أن مستوى التمثيل مشرف، بمشاركة رؤساء الدول، والأمين العام للأمم المتحدة؛ مما جعلني أشعر بالفخر للتنظيم الضخم .

وقال عاطف شبراوي، خلال لقاء له عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن تأثير التغيرات المناخية كبير على الدول النامية، لذا كان لا بد من دعم الدول المتقدمة للدول النامية، لأن الدول الصناعية الكبرى كانت وراء التغيرات المناخية التي حدثت.



خلال الستينيات.. الكهرباء: مصر من أول دول العالم في إنتاج الهيدروجين الأخضر

أكد أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي، أن الهيدروجين الأخضر حديث مجتمع الطاقة العالمي.



وأضاف أحمد مهينة، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن مبادرة الهيدروجين الأخضر بين مصر وبلجيكا لتسريع إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميا.

بشأن علاء عبد الفتاح .. رئيس القومي لحقوق الإنسان تفحم العفو الدولية

كشفت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، كواليس وتفاصيل لقائها اليوم مع ممثلة منظمة العفو الدولية.

وقالت مشيرة خطاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة "تن": "أكدت لممثلة منظمة العفو أن استقرار وأمن الدولة حق من حقوق الإنسان"



وزيرة البيئة: مؤتمر المناخ فرصة لإظهار قدرات الدولة المصرية.. فيديو

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تقرير التنمية والمناخ، هو تقرير مختلف، ويرصد العلاقة بين تغير المناخ والتنمية، فالتغيرات المناخية تؤثر على نواحي التنمية.

وقالت ياسمين فؤاد، خلال لقاء لها لفضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك تركيزا على قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، مؤكدة أنه عملنا على وضع استراتيجية هامة لأكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية.



الجبير: مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تستهدف زراعة 40 بليون شجرة

أكد عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مبادرة طموحة وكبيرة.

وقال عادل الجبير في لقاء خاص على القناة الاولى الفضائية: "مبادرة الشرق الأوسط تهدف إلى زراعة 40 بليون شجرة في منطقة الشرق الأوسط على مدار العقود المقبلة للمساهمة في تخفيف الكربون وتعزيز انتاج الاكسجين".



الطيران المدني: نطبق الالتزامات الدولية للحد من الانبعاثات ..فيديو

أكدت أميرة أحمد مستشارة البيئة وتغير المناخ بوزارة الطيران المدني، أن قطاع الطيران المدني يتأثر بالأثار السلبية للتغيرات المناخية.

وقالت أميرة أحمد في حوار لها على القناة الأولى الفضائية: "قطاع الطيران المدني تبنى ملف مواجهة تغير المناخ منذ فترة طويلة".