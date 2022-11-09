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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جورجيسيان: شعبية ترامب لا تتخطى 40%.. والانتخابات النصفية أظهرت تناقضات بالمجتمع الأمريكي

صدى البلد

أكد الكاتب الصحفي توماس جورجيسيان، المتخصص في الشئون الدولية، أن الانتخابات النصفية الأمريكية لم تحسم بعد في بعض الولايات، وتم حسم النتائج في أكثر من 35 ولاية في انتظار الأسبوع المقبل لانتهاء عمليات فرز الأصوات بمراكز الاقتراع، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي الجديد لن يمارس عمله قبل يناير المقبل.

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وأضاف جورجيسيان، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" ، أن الانتخابات النصفية الأمريكية أظهرت تباينًا وتناقضًا بالمجتمع الأمريكي في اختيار المرشحين على أساس قبلي، مشيرًا إلى أن أكثر الاختيارات كانت لشخصيات غير معروفة نسبيًا، قائلا: "الجمهوريون يعلنون عن موجة حمراء قادمة، ولكنها موجة حمراء باهتة وليست باللون القاتم كما قيل، والنسبة التي شاركت من النساء خلال الانتخابات الجارية كانت كبيرة".

وأكد المتخصص في الشئون الدولية، أن شعبية الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب في أدنى مستوياتها ولا تتخطى 40%، والاقتصاد لم يكن السيد الوحيد في انتخابات التجديد النصفي، ومازلنا نعيش في أجواء الأكاذيب والافتراءات، والفترة المقبلة قد تشهد منازعات قضائية لإعادة التصويت بعدد من مراكز الاقتراع. 

أمريكا انتخابات الكونجرس اخبار التوك شو إبراهيم عيسى

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