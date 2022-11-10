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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي 2-0 في كأس رابطة المحترفين

صدى البلد

تأهل فريق مانشستر سيتي للدور الرابع لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وذلك بفوزه على ضيفه تشيلسي بثنائية نظيفة.

افتتح الجزائري رياض محرز التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 53 من ركلة حرة مباشرة رائعة.

وأحرز الأرجنتيني خوليان ألفاريز الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 58 مؤكدًا انتصارهم في مباراة اليوم.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: ريكو لويس - روبين دياز - إيمريك لابورت - سيرجيو جوميز

خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - كول بالمر

خط الهجوم: رياض محرز - جاك جيريليش - جوليان ألفاريز.

مقاعد البدلاء: إديريسون مواريش، كالفن فيليبس، جون ستونز، ناثان آكي، إيرلينج هالاند، كيفن دي بروين، برناردو سيلفا، مانويل أكانجي، فيل فودين.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كلا من:

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: تريفوه شالوباه - خاليدو كوليبالي - مارك كوكوريلا

خط الوسط: روبين لوفيتس تشيك - ماتيو كوفاسيتش - دينيس زكريا - هال

خط الهجوم: حكيم زياش - أرماندو بروخا - كريستيان بوليسيتش.

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