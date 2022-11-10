عرض المسرحية العراقية خلاف بمهرجان الأردن المسرحي| اليوم

تعرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان الأردن المسرحي مسرحية "خلاف" للمخرج العراقي مهند الهادي.

يذكر أن مهرجان الأردن يشارك به مجموعة من العروض على مستوى الوطن العربي.



وسافر عرض "ليلة القتلة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة تحت إدارة المخرج عادل حسان ، بالبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال ، إلى المملكة الأردنية ، ليمثل مصر ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان الأردن المسرحي في دورته الـ ٢٩ ، بعد اختياره من خلال لجنة المشاهدة الخاصة بالمهرجان.

يذكر أن عرض " ليلة القتلة " تأليف خوزيه تريانا، تمثيل نشوى إسماعيل ، إميل شوقي، مروج ، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري ، ترجمة فتحي العشري، أشعار عوض بدوي، موسيقى و ألحان محمد حمدي رؤوف، ديكور و أزياء سماح نبيل، تصميم إضاءة ابراهيم الفرن ، إخراج صبحي يوسف .