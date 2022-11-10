عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأزياء المستدامة.. علي الشرنوبي يكشف تأثير صناعة الملابس على التغيرات المناخية

علي الشرنوبي
علي الشرنوبي

تعتمد صناعة الملابس الحديثة بشكل كبير على المنتجات البتروكيماوية التي تأتي من العديد من شركات النفط والغاز نفسها والتي تسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث تمثل الموضة ما يصل إلى 10 ٪ من إنتاج ثاني أكسيد الكربون العالمي، أي أنها تلوث العالم بنسبة أكبر من رحلات الطيران الجوية .

تأثير تغير المناخ بالملابس

ويزداد تأثير تغير المناخ بالملابس خاصة مع الملابس الرخيصة الثمن والمصنوعة من أقمشة غير قادرة على مقاومة التغيرات المناخية، مما دفع المجلس التصديري، للتعاون مع مصممين الأزياء المصريين لعرض تصميماتهم المستدامة بالجناح في المنطقة الخضراء.

txt

صناعة الملابس والمنسوجات التصديرية: نحن على طريق الاستدامة و الاقتصاد الدائرى الأخضر

txt

ضع الفلوس في الجيوب.. خبيرة تكشف أسرارا صادمة عند تخزين الملابس

وعن تأثير صناعة الملابس على تغير المناخ، يقول مصمم وخبير الأزياء علي الشرنوبي أن مقاومة الملابس للتغيرات المناخية أمر في غاية الأهمية خاصة مع ارتفاع الأسعار ومن هنا برزت أهمية ما يسمى بالموضة المستدامة.

وكشف في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، المقصود بالموضة المستدامة وهي إيجاد حلول لاقتناء الملابس بشكل صديق للبيئة حتى تستطيع مقاومة التغيرات المناخية، منها بأنها تعتمد على استخدام الأقمشة الطبيعية وتجنب الأقمشة المُصنعة مثل البوليستر والنايلون والرايون وغيرها.

صناعة الأزياء السريعة

وأكد  أن استخدام تلك الخامات المُصنعة في تصميم الأزياء تسمى صناعة الأزياء السريعة والتي يكون بها هدر كبير للأيدي العاملة وهدر أيضا لأموال المستهلك.

وأوضح علي الشرنوبي، أن هناك العديد من الدول التي أخذت هذا الأمر بعين الاعتبار وبدأت تستغني بالفعل عن تلك الخامات التي يدخل في صناعتها مواد كيميائية واستبدالها بأخرى متوافقة مع البيئة.

وأكد أنه يجب على مصنعي الأزياء في مصر أيضا الاهتمام بهذا الأمر ووضع خطط للاستغناء التدريجي عن تلك الخامات التي تسيطر على الأسواق واستبدالها بمواد صديقة للبيئة حتى تستطيع مقاومة التغيرات المناخية.

تلوث البيئة بصناعة الملابس

ووفقا لـ"بلومبرج" تمثل صناعة البلاستيك من الخامات المُصنعة 300 مليون طن من البلاستيك المنتج عالميًا سنويا، واحتل البوليستر الأكثر استخداما من البلاستيك المشتق من الزيت، محل القطن باعتباره العمود الفقري لإنتاج المنسوجات. 

تعتبر الملابس المصنوعة من البوليستر والألياف الصناعية الأخرى مصدرًا رئيسيًا لتلوث البلاستيك الدقيق ، والذي يعد ضارًا بشكل خاص بالحياة البحرية.

مصر تلوث تغير المناخ التغيرات المناخية رحلات الطيران الاحتباس الحراري صناعة الملابس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحب واقعة الكشري يوقع عقد مذيع راديو مع شركة إنتاج شهيرة.. تفاصيل

تهشّم .. ماذا حدث لـ حازم الحديدي بعد قفزه من الطابق العاشر

ماكينة أهداف.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

مريض اكتئاب.. وكيل اللاعبين حازم الحديدي يلقي بنفسه من الطابق العاشر بالدقي

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطردهم للنائب عمرو درويش

سعر الذهب اليوم الخميس 10-11-2022 في مصر

إجراء عاجل من بايدن بسبب نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ الكونجرس

قبل رحيله بأيام.. قصة شاب تنبأ بطريقة وفاته في الغربية

ترشيحاتنا

إندونيسيا: بوتين لن يحضر اجتماع قادة مجموعة العشرين في بالي الأسبوع المقبل

كهربا سيسدد العقوبة بالكامل.. إعلامي شهير يكشف الحقيقة كاملة.. فيديو

بسبب المرشح الخاسر ببنسلفانيا.. ترامب ينقلب على زوجته ميلانيا

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

خيبة أمل أم انتصار.. كيف كانت الانتخابات الأمريكية في عين بايدن وترامب؟

ذِكْر يجلب البركة في المال والأولاد.. 29 كلمة أوصى بها النبي فلا تهجرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كلاسيك.. أنغام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

طريقة عمل فطائر اللحمة.. بمذاق لا يقاوم

بعد التنمر عليها.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة| شاهد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 10 نوفمبر 2022 .. أزمة صحية للقوس والثور ومفاجأة للعذراء

فيديو

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

عوائد قمة COP27.. جوجل وشركات عالمية تعزز تعاونها مع مصر بمجال البيئة

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ