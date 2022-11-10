خاص| هالة السعيد: مصر انتبهت لقضية المناخ منذ فترة طويلة

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطة الدولة المصرية لـ مواجهة التغيرات المناخية، وقالت إن مصر بذلت جهد كبير فى وضع الكثير من الخطط لـ التغيرات المناخية.

وأضافت وزيرة التخطيط خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن قضية المناخ هى قضية محورية جدا ومصر انتبهت لها منذ فترة طويلة، وأن رؤية مصر 2030 بها مكون أساسي، وهو المكون البيئي.

وأوضح أنه لا يمكن تحقيق الأهداف الاقتصادية دون تحقيق الأهداف البيئية، و الحفاظ على الموارد لـ الأجيال المقبلة، وأنه تم إطلاق المعايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة.

