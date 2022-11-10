عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خاص| هالة السعيد: مصر انتبهت لقضية المناخ منذ فترة طويلة

صدى البلد

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطة الدولة المصرية لـ مواجهة التغيرات المناخية، وقالت إن مصر بذلت جهد كبير فى وضع الكثير من الخطط لـ التغيرات المناخية.

txt

الأزياء المستدامة.. علي الشرنوبي يكشف تأثير صناعة الملابس على التغيرات المناخية

txt

نتيجة التغيرات المناخية..سعدان: أفريقيا ما زالت تطالب بالتمويل المادي من الدول المتقدمة..فيديو

وأضافت وزيرة التخطيط خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن قضية المناخ هى قضية محورية جدا ومصر انتبهت لها منذ فترة طويلة، وأن رؤية مصر 2030 بها مكون أساسي، وهو المكون البيئي.

وأوضح أنه لا يمكن تحقيق الأهداف الاقتصادية دون تحقيق الأهداف البيئية، و الحفاظ على الموارد لـ الأجيال المقبلة، وأنه تم إطلاق المعايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة.
 

هالة السعيد وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التغيرات المناخية مواجهة التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحب واقعة الكشري يوقع عقد مذيع راديو مع شركة إنتاج شهيرة.. تفاصيل

تهشّم .. ماذا حدث لـ حازم الحديدي بعد قفزه من الطابق العاشر

ماكينة أهداف.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

الأزمة تزداد تعقيدا.. موقف صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

الدولار يتراجع عالمياً لليوم الثالث على التوالي.. أعرف سعره في مصر الآن

سعر الذهب اليوم الخميس 10-11-2022 في مصر

إجراء عاجل من بايدن بسبب نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ الكونجرس

ترشيحاتنا

الكهرباء: الهيدروجين الأخضر هو طاقة المستقبل

خاص| هالة السعيد: مصر انتبهت لقضية المناخ منذ فترة طويلة

سعر الدولاراليوم الخميس 10-11-2022 في مصر

تسبيحات الركوع والسجود.. هل شرط أن تكون عددا فرديًّا؟

أخبار التكنولوجيا|عرض اليوم.. اشتري موبايل سامسونج الأفضل Galaxy A23 بـ 6000 جنيه فقط.. وشركات التكنولوجيا تسرِّح موظفيها

تشريح جثمان حازم الحديدي وكيل اللاعبين والنيابة تصرح بدفنه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه.. فساتين أثارت ضجة في مهرجان القاهرة السينمائي

بدون لحوم .. طريقة عمل رول الجبنة بأسهل الخطوات

هاني الناظر يحذر من 3 أخطاء غير متوقعة عند علاج البرد|خلي بالك

بملابس كلاسيك.. أنغام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

عوائد قمة COP27.. جوجل وشركات عالمية تعزز تعاونها مع مصر بمجال البيئة

"ألقته من البلكونة".. تفاصيل اعترافات ربة منزل تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ