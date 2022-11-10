يوفر 100 ألف فرصة عمل.. تفاصيل مشروع الهيدروجين الأخضر| فيديو

تحدث اللواء رضا فرحات، محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، عن مزايا تنفيذ مشروع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية في مصر، مشيرا إلى أنه سيوفر 100 ألف وظيفة جديدة، بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات الكربونية.

وقال رضا فرحات، خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن مصر تقود العالم في قمة المناخ بعد التنظيم الرائع والإشادة التي نالتها بعد ظهور المؤتمر بهذه الصورة، لافتا إلى أن المؤتمر سيخرج بآليات قابلة للتنفيذ للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل درجة حرارة الأرض للمستوى المنشود وهو 1.5 درجة مئوية.

وأضاف أن مصر ستكون المنصة الوحيدة في إنتاج الهيدروجين بعد أن سبقت دول عديدة في هذا المجال مثل أستراليا وفرنسا والهند والبرازيل.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق المرحلة الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية، وهو ما يعكس أهمية إنشاء المنطقة الاقتصادية في قناة السويس كمركز لوجيستي وفريد في موقعه، كما أنه سيكون حاكما لممرات تجارية مع تقليل تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أن وزيرة البيئة أكدت استهداف تنفيذ 14 مشروعا بتكلفة 40 مليار دولار، وسيكون العائد كبيرا في الناتج المحلي في عام 2025، وتعويض الفاقد من الأموال الساخنة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

