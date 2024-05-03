عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الثلاثاء.. محاكمة المتهم بإنهاء حياة الرضيعة السودانية

محاكمة المتهم بقتل
محاكمة المتهم بقتل الطفلة السودانية .. الثلاثاء

تنظر المحكمة المختصة، الثلاثاء المقبل 7 مايو 2024 أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الطفلة الرضيعة السودانية.

اقرأ ايضًا : 

txt

بندقية خرطوش.. ننشر تقرير الأدلة الجنائية في حرب بين عائلتين بدار السلام

txt

خناقة زوجية تقود لحرب بين عائلتين في دار السلام

txt

خدي نفس حشيش.. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة

txt

جنايات القاهرة تؤيد قرار التحفظ على أموال 20 موظفا بإحدى شركات الطيران

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وأصدرت النيابة العامة بيان فى القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جنيت ج. ب.

اقرأ ايضًا : 

txt

بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ومحافظة الدقهلية .. صور

txt

الأدلة ثابتة.. ننشر حيثيات حكم على عائلتين باستعراض القوة بسبب خناقة زوجية

txt

الحبس سنة مع الشغل لـ6 متهمين باستعراض القوة في دار السلام..والسبب غريب

txt

مش باطل|«جنايات القاهرة» ترد على دفاع المتهمين بإشعال حرب بين عائلتين بدار السلام

txt

بدأت بمشاجرة وانتهت بضحايا|ننشر شهادة معاون المباحث في حرب بين عائلتين بدار السلام

txt

70 قرص ترامادول.. ننشر تقرير المعمل الكيماوي في حرب بين عائلتين بدار السلام

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

محاكمة أولى جلسات محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات طفلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

خبير آثار يعلن مفاجأة .. هل عاش اليهود في مصر؟

ترشيحاتنا

بعد الزواج أصبح عاطلا وكنت أصرف عليه.. صرخة أنثى أمام محكمة الأسرة

مران الأهلي| الفريق يختتم استعداداته لمباراة الجونة

الروس والأمريكان في قاعدة عسكرية واحدة .. النيجر على صفيح ساخن

المقاولون العرب يتقدم على زد في الشوط الأول بالدوري

حَرَّ وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة  

مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس غدًا لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تراجعت 200 ألف جنيه.. أحدث أسعار تويوتا كورولا 2024

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ الفاسد؟

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

طريقة عمل كوكيز الفستق السريع بمذاق لا يقاوم

فيديو

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

انخفاض طفيف في سعر الذهب وعيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ