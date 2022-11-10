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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مقامة علي مساحة 40 فدانا.. افتتاح حديقة شرم الشيخ المركزية اليوم

الحديقة المركزية
الحديقة المركزية بشرم الشيخ

تعتبر أكبر حديقة خضراء بجنوب سيناء مقامة علي مساحة ٢٥٠٠ متر بما يوازي ٤٠ فدانا بها العديد من مناطق الترفيه وألعاب الأطفال وكثير من المطاعم والكافيهات الفاخرة ومجمع بنوك  و شواحن وإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية  وذلك في إطار تحول مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء .


ودعا اليوم  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  سكان شرم الشيخ لحضور افتتاح الحديقة المركزية والذي يتم مساء اليوم بحضور عدد من الوزراء المعنيين .

وتابع  محافظ جنوب سيناء، أمس  اللمسات الأخيرة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ قبيل الافتتاح .


أوضح  المحافظ أن الحديقة المركزية تم تنفيذها على مساحة 40 فدانا بمنطقة المثلث الأخضر، وذلك في إطار جهود تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

وأكد فودة أن الحديقة المركزية تُعد المتنفس الرئيسي بمدينة شرم الشيخ، حيث تحتوي على مسارات للمشاة بطول حوالي 2500م، وأماكن للترفيه، ومسرح مكشوف لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية، إلى جانب توافر ساحات وأماكن مخصصة لإقامة المعارض، كما تحتوى على مول تجاري، ومجمع للبنوك، ومجمع المطاعم المتنوعة، إضافة إلى وجود بحيرات مائية، وعدد من نوافير المياه، وحديقة مخصصة للأطفال، وتصل مساحة المناطق الخضراء، داخل الحديقة المركزية إلى 25 فدانا تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشجار والنباتات والنخيل المثمر.

وأشار الى وجود  مركز شركة "شنايدر اليكتريك" للاستدامةبالحديقة،  وشاحنات المحمول التي تعمل بالطاقة الشمسية والـ "واي فاي" بالحديقة المركزية، ومول تجاري ومجمع البنوك.


وأكد علي انه سيتم افتتاحها مساء اليوم  بحضور الوزراء المعنيين، تزامنا مع فعاليات مؤتمر تغير المناخ .

رافق المحافظ الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية مفوض المحافظ لشؤون المحليات   وممثلي الجهات والشركات المنفذة.
 

الحديقة المركزية

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