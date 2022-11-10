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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : نداء السيسي بوقف الحرب الروسية الأوكرانية يحمي أرواح الأبرياء

نادر الخبيري عضو
نادر الخبيري عضو مجلس النواب

أشاد النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب ، بردود الفعل العالمية على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف الحرب الروسية الأوكرانية الان واستعداد مصر للقيام بالوساطة لإنهاء هذه الحرب التي عصفت بالاقتصاد والبيئة العالمية . 

 

وأكد عضو مجلس النواب ، أن ردود فعل الزعماء حول نداء السيسي تؤكد حاجة العالم إلى وقفها حالا واللجوء الي الحوار لإنهاء الخلافات بدلا من القتال وإراقة دماء الأبرياء والتى حرص الرئيس السيسي من خلال المبادرة التى قدمها على أرواح هؤلاء الأبرياء .

 

 وأوضح  أن دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية هم اكثر المتضررين من الحرب بسبب وقف إمدادات الغاز من روسيا مما يستوجب أن تدعم  المبادرة المصرية  وتقف خلفها .

 

كما ناشد عضو مجلس النواب ، الرئيسان الروسي والأوكراني بالتجاوب مع النداء المصري بوقف الحرب  فورا وحقن دماء  الشعبين والجلوس إلى مائدة المفاوضات لإنهاء كل الخلافات بين البلدين، مشددا على أن المبادرة المصرية تؤكد حرص القيادة المصرية  على تحقيق الأمن والسلم الدوليين وهما أساس قيام الأمم المتحدة ودعم اقتصاديات الدول النامية

 

كما وجه الخبيري تحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على اطلاق هذه المبادرة من ارض مدينة السلام العالمية شرم الشيخ المصرية مؤكداً الأهمية الكبيرة لتنفيذ هذه المبادرة لإنهاء معاناة الشعبين الروسى والاوكراني وجميع شعوب العالم التى تضررت بسبب التداعيات السلبية لاستمرار هذه الحرب التى أثرت على الإقتصاد العالمي بشكل كبير .

نادر الخبيري مجلس النواب عبد الفتاح السيسي الحرب الروسية الأوكرانية

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