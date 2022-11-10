عميدة تمريض القاهرة : كل العرفان لاختياري مُحكّمة بلجنة النساء والتوليد

عبرت الدكتورة عبير سعد، عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، عن سعادتها لاختيارها ضمن لجان المحكمين، لجنة تمريض النساء والتوليد.

وقالت الدكتورة عبير سعد ، أتوجه بكل الشكر و التقدير و العرفان لكل من هنأني باختياري في لجان المحكمين لجنة تمريض النساء و التوليد للأساتذة والأساتذة المساعدين الدورة الرابعة عشرة بقرار المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي.

وتابعت عميدة الكلية ، شكرا جزيلا علي مشاعركم الطيبة وأمنياتكم الجميلة و الدعم الدائم الذي يسعدني و يعطيني مزيد و مزيد من الطاقه الإيجابية .. حفظكم الله جميعا و لا حرمني منكم ابدا و حفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء.

كلية التمريض

كانت قد أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن خطوات حصول طلاب كلية التمريض جامعة القاهرة على حسابه على المنصة الذكية للجامعة منصة Thinqi

و قالت كلية التمريض جامعة القاهرة أن هذه الخطوات تتمثل فى :

١ - يقوم الطالب بالدخول على موقع البوابة الإلكترونية للخدمات الطلابية الخاص بالجامعة من خلال الرابط /https://eservices.cu.edu.eg



٢ - يقوم الطالب بالتسجيل على البوابة الضغط على تسجيل طالب جديد وكتابة الرقم القومي وبياناته الشخصية )في حالة إذا لم يكن لديه حساب مسبق.

٣ - يمكن للطالب الاستفادة من خدمات البوابة عن طريق الدخول لحسابه الشخصي واختيار خدمة TrueMe للحصول على حسابك لمنصة Thinqi بالضغط على زر دخول الطلاب.



٤ - يقوم الطالب بملء الاستمارة واستكمال البيانات الخاصة به ورفع صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد.



٥ - يمكن للطالب متابعة حالة طلبه من خلال البوابة.

