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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميدة تمريض القاهرة : كل العرفان لاختياري مُحكّمة بلجنة النساء والتوليد

الدكتورة عبير سعد
الدكتورة عبير سعد

عبرت الدكتورة عبير سعد، عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة، عن سعادتها لاختيارها ضمن  لجان المحكمين، لجنة تمريض النساء والتوليد.

وقالت الدكتورة عبير سعد ، أتوجه بكل الشكر و التقدير و العرفان لكل من هنأني باختياري في لجان المحكمين لجنة تمريض النساء و التوليد للأساتذة والأساتذة المساعدين الدورة الرابعة عشرة بقرار المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي.

وتابعت عميدة الكلية ،  شكرا جزيلا علي مشاعركم الطيبة وأمنياتكم الجميلة و الدعم الدائم الذي يسعدني و يعطيني مزيد و مزيد من الطاقه الإيجابية .. حفظكم الله جميعا و لا حرمني منكم ابدا و حفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء.

 

كلية التمريض 

كانت قد أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن خطوات حصول طلاب كلية التمريض جامعة القاهرة على حسابه على المنصة الذكية للجامعة منصة Thinqi

و قالت كلية التمريض جامعة القاهرة أن هذه الخطوات تتمثل فى :

١ -  يقوم الطالب بالدخول على موقع البوابة الإلكترونية للخدمات الطلابية الخاص بالجامعة من خلال الرابط /https://eservices.cu.edu.eg


٢ - يقوم الطالب بالتسجيل على البوابة الضغط على تسجيل طالب جديد وكتابة الرقم القومي وبياناته الشخصية )في حالة إذا لم يكن لديه حساب مسبق. 

٣ - يمكن للطالب الاستفادة من خدمات البوابة عن طريق الدخول لحسابه الشخصي واختيار خدمة  TrueMe  للحصول على  حسابك لمنصة  Thinqi  بالضغط على زر دخول الطلاب. 
 

٤ - يقوم الطالب بملء الاستمارة واستكمال البيانات الخاصة به ورفع صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد.
 

٥ -  يمكن للطالب متابعة حالة طلبه من خلال البوابة.
 

 

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