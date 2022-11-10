فريق علوم القاهرة الفائز بالميدالية الفضية بمسابقة الهندسة الوراثية العالمية يكشف التفاصيل

فاز فريق بحثي من طلاب قسم التقنية الحيوية بكلية العلوم جامعة القاهرة بالميدالية الفضية في أكبر مسابقة للهندسة الوراثية حول العالم وهي مسابقة IGEM والتي عقدت في مدينة باريس خلال الفترة من 26-28 أكتوبر 2022

ومن جانبه قال عمرو علي جوده أحد أعضاء الفريق ، إن المسابقة تابعة لمنظمة im بأمريكا ، و أن هذه المسابقة تقام كل عام ولكن آخر عامين كانت تنظم أونلاين بسبب فيروس كورونا ، وبعد ممارسة الحياة مرة أخرى اصبحت تقام مرة ثانية بالحضور .

و أضاف " عمرو " خلال تصريح لصدى البلد ، أن المسابقة تقوم على علم الاحياء التركيبية و المشاركة فيها لابد من تقديم مشروع قائم على هذا العلم و المشروع الخاص بنا كان لعلاج مرض الزهايمر .

و تابع ، أن المشاركة منذ خلال أبريل الماضى و خلال هذه الفترة تم العمل على المشروع بشكل كبير لتحقيق نجاح كبير فى هذه المسابقة ، و بالفعل حصل المشروع الخاص بنا على الميدالية الفضية .

على الجانب الآخر ، هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الفريق الفائز والذي ضم 24 من طلاب كلية العلوم، مثمنًا قدرتهم على المنافسة العالمية بجدارة، مشيدًا بما يقدمه أساتذة الجامعة من جهود لتخريج طلاب بمواصفات دولية على أعلى مستوى، مشيرًا إلى فوز فريق كلية العلوم بالميدالية البرونزية مرتين عام 2015 وعام 2019، ومؤكدًا حرص الجامعة على دعم أبنائها من المبتكرين وتشجيعهم على المشاركة المتميزة بكافة المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية سواء كانت محلية أو دولية، وتأهيلهم للفوز بمراكز متقدمة فيها وبما يدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات علي كافة المستويات ومختلف القضايا.