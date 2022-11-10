بعد أمر من والده .. نهاية مأساوية لطفل أسترالي | تفاصيل

عاش طفل أسترالي يبلغ من العمر 11 عاما لحظات مأساوية عندما لدغته أفعى وتجاهله والده حيث طلب النوم منه، فماذا حدث من تفاصيل؟

وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ستار» البريطانية فإن كيرود فرام متهم بعدم مساعدة ابنه تريستيان طبيا حيث أرسله إلى الفراش للنوم رغم لدغته من أفعى.

وعن تفاصيل الواقعة، نبهت بأن الأب والابن كانا يزوران صديقا لهما في مورجون بولاية كوينزلاند، شمال شرق أستراليا، في نوفمبر 2021 ثم طلب تريستيان المساعدة بعد أن عضته أفعى.

والده قاله روح نام..نهاية مأساوية لطفل أسترالي لدغته أفعي

نهاية مأساوية لطفل أسترالي لدغته أفعى

وبعد تحقيق استمر 12 أسبوعا ، اتهم الأب كيرود فرام بالتسبب في وفاة ابنه عن غير عمد حيث أنه بسبب تجاهله فقد تم العثور على جثته ميتا في الصباح بعد أن مرض طوال الليل.

ومن المقرر أن يمثل الأب الأسترالي فرام أمام محكمة مورجون الابتدائية في 6 ديسمبر القادم.

بريطانية تستيقظ وتجد ثعبانا برتقاليا تحتها

وفي 6 نوفمبرالجاري، في موقف مرعب من نوعه، استيقظت فتاة بريطانية لتجد ثعبانا برتقاليا تحت جسدها في نفس السرير بغرفة نومها.

وفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ستار» فإن تاشا لين، 23 عاما، كانت نائمة داخل غرفة نوم منزلها ثم قلقلت أثناء نومها واعتقدت أن السبب وراء ذلك “كلبها الأليف”.

وبعد استيقاظ الفتاة البريطانية في تمام الساعة 4 صباحا، لم تجد كلبها موجود فبدأت في البحث في أغطية سريرها بكشاف الموبايل لتكون الصدمة المرعبة “ثعبان برتقالي اللون” ينظر إليها بشدة.

قفزت الفتاة البريطانية من فوق سريرها وبدأت في الصراخ لينجدها من معها بالمنزل خوفا من قتل الثعبان لها، ليأتي جراها على الصوت أيضا مع والدتها وينجدها منه حيث تبين أن الثعبان يعود له وكان هاربا منذ قرابة 3 شهور.