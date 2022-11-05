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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رعب.. شاب هندي يعثر على أفعى سامة تحت "البطانية"|فيديو

أفعى سامة
أفعى سامة

تتمتع الثعابين بسمعة سيئة في الزحف والاختباء في أماكن غير متوقعة، لكن هذا المقطع من الهند قد يوقف قلبك.

أصيب شاب في قرية سيرونجا بولاية ماديا براديش في الهند بالرعب بعد أن عثر على أفعى سامة مختبئة داخل بطانيته.

والمثير للذعر، أن الأفعى كانت كوبرا سوداء سامة تزحف داخل غطاء سريره طوال الليل.

وقعت الحادثة المرعبة في الصباح الباكر عندما وجد الشاب شيئًا يتحرك داخل بطانيته، وبمجرد أن أزال الغطاء، وجد الأفعى السوداء الضخمة تتربص به وتطلق فحيحها.

ركض الشاب خارج المنزل وهو يصرخ، وألقى بالبطانية إلى جانب السرير حيث كانت الأفعى لا تزال تتشبث بالبطانية.

ويوثق مقطع فيديو للحادث الأفعى وهي لا تزال داخل البطانية، وقد نفشت رقبتها في رد فعل دفاعي.

سارع الشاب المذعور في الاتصال برقم صياد الثعابين الذي قام بإجلاء الكوبرا بأمان من الغرفة باستخدام عصا الصيد.

إخراج الأفعى

في وقت لاحق، يوثق الفيديو الصياد وهو يأخذ أفعى الكوبرا خارج المنزل، بينما يعرضها للجميع ويمسكها بيديه العاريتين دون عازل.

تننشر الكوبرا السوداء في جميع أنحاء الهند، باكستان، بنجلاديش، نيبال وبوتان،وتشتهر هذه الكوبرا أيضًا بسمها المميت.
 

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