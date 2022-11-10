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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طائرة نقل عسكرية..وزير الصحة اللبناني يشكر مصر على دعم بلاده في مواجهة الكوليرا

مصر تدعم الأشقاء
مصر تدعم الأشقاء اللبنانيين في مواجهة وباء الكوليرا

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة تم دعم الأشقاء اللبنانيين لمواجهة تفشي وباء الكوليرا بدولة لبنان؛ واقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوي محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب اللبناني الشقيق لمساعدتهم في تفشي وباء الكوليرا.

وفي تقرير عرضته قناة إكسترا نيوز الإخبارية؛ اعرب المسؤولين اللبنانيين عن تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة والمساعدة المصرية التي تقدمها لحكومة لبنان لمساعدتها في التخلص من هذا الوباء قبل أن تزداد حالات الكوليرا في جميع المناطق اللبنانية وحتى لا يصل الوباء إلى مرحله الاستيطان.

وعلق فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني؛ مقدما التحية لشعب مصر وللحكومة المصرية والقيادة المصرية على الوقوف بجانب لبنان في الأزمات سواء الصحية او غيرها؛ مضيفا أن لبنان ستتجاوز هذه الصعاب بمساعده اشقائها ونتمكن من تجاوز المحن.

ويعد الدعم المصري المقدم للجانب اللبناني تأكيد على مكانة الشعب اللبناني لدى المصريين وقوه العلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين.

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