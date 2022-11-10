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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: اسم مصر يتردد عالميًا بسبب قمة المناخ ..فيديو

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك نجاحات مهمة في قمة المناخ “كوب 27”، وأصبحت حديث العالم، بعد إشادات رؤساء الوقود بالتنظيم المصري، لقمة المناخ. 

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وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه من حق كل مصري أن يفخر ببلده، بعد عقد قمة المناخ، معلقا “اسم مصر أصبح يتردد بكافة أنحاء العالم”.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن هناك مشاركة لأكثر من 40 ألف شخص، من رؤساء الدول والوفود المشاركة.

وأشار مصطفى بكري إلى أن حديث الرئيس حمل مجموعة من الرسائل للعالم، وتلك الرسائل تليق بقيمة الحدث، وقدم معالجة أزمة المناخ، أظهر الرؤية التي تتمتع بها الدولة المصرية في هذا الملف.  

يؤيدون تلك المبادرة

واستكمل  مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، ان الرئيس أكد أنه لا بد من وجود مبادرة قوية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، وقادة العالم يؤيدون تلك المبادرة. 

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