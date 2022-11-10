تعرف على موعد عودة محمود متولي للتدريبات

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن موعد عودة محمود متولي لاعب الفريق الاول بالنادى الاهلي للتدريبات الجماعية مرة أخرى.



وكتب احمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "محمود متولي يشارك تدريجيا في تدريبات الأهلي بداية شهر ديسمبر"



أثبتت الأشعة التي خضع لها محمود متولي لاعب الأهلي ومنتخب مصر، إصابته بشد في العضلة الخلفية بعد شعوره بآلام في العضلة، ليتم استبعاد متولي من معسكر المنتخب ويخرج من حسابات ودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري.



وسادت حالة من الغضب داخل إدارة النادي الأهلي نظرا لفقدان خدمات المدافع محمود متولي عقب إصابته على هامش معسكر منتخب مصر الوطني.