بعد جدل دائر .. ندى الكامل تفاجئ عمر كمال بتصرف صادم

أثار مطرب المهرجانات عمر كمال الجدل خلال الفترة الماضية بعد نشر فيديو له برفقه ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي، وقام بحذفه سريعا.

وعلى الرغم من ذلك الا ان ندى الكامل وفي تصرف صادم لا تقوم بمتابعة عمر كمال على إنستجرام.

وفوجئ جمهور الفنان عمر كمال صباح أمس، بنشره لفيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يجمعه بطليقة الفنان أحمد الفيشاوي ويقوم بمداعبتها بفيديو من فيديوهات التيك توك، وعلق عليه قائلا: “بحبه طبعا”.

ويبدو أن الفيديو لعمر كمال تم طرحه على الصفحة الرسمية عن طريق الخطأ، لذا تم حذفه سريعا بعد مرور أقل من دقيقتين من صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلى الرغم من استمرار الفيديو على صفحته ما يقرب من دقيقتين فقط إلا أن الفيديو شاهده الكثيرون بل وقاموا بالتعليق عليه، إلى أن قام عمر بحذفه من جميع المنصات وحذف تعليقات الجمهور والتى كانت ما بين التعليق الإيجابي والسلبي.