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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مسئولو شركة مياه غازية لمدبولي: نخطط للتوسع في التصدير للدول المجاورة

صدى البلد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم، مع أعضاء مجلس إدارة   شركة مياه غازية، على هامش فعاليات قمة المناخ COP27، بشرم الشيخ.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمساهمة الشركة في رعاية مؤتمر المناخ COP 27، مضيفا أنه فيما يخص مجال عمل الشركة فى مصر، فإنه يود الاستماع إلى خطط الشركة للتوسع وضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً التزام الحكومة بدعم استثمارات القطاع الخاص وتذليل أية عقبات قد تواجهها. 

وخلال الاجتماع، أشار مسئولو الشركة إلى أن السوق المصرية تمثل أولوية كبرى بالنسبة لهم، فالشركة هي مستثمر طويل الأجل، والشركة لديها بالفعل استثمارات قائمة في مصر، وتعمل على الانتهاء من خط إنتاج في مدينة السادات، ومن المقرر افتتاح هذا الخط بنهاية الربع الثاني من العام المقبل.

وأشاروا إلى أن الشركة تتبنى أيضا منظومة للتدريب والتعليم تستهدف تدريب الشباب على أحدث نظم الإنتاج والبيع والصيانة وكل ما يتعلق بالعملية الإنتاجية، وذلك وفقا لأحدث النظم العالمية. 

وأضافوا: نخطط أيضاً للتوسع في التصدير من مصر للدول المجاورة، كما أن الشركة تبنت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة خطة لتوطين صناعة ثلاجات عرض المنتجات في مصر، بدلا من استيرادها، في خطوة تستهدف الحفاظ على العملة الصعبة. 

وعلى صعيد جهود الاستدامة، أشار مسئولو شركة مياه غازية إلى أن هناك شراكة مع إحدى الشركات لإعادة تدوير البلاستيك ومن خلال هذه الشراكة فإن مواد التعبئة يعاد استخدامها. 

أما فيما يتعلق بالمسئولية المجتمعية، فقد أشاد ممثلو الشركة بمشروع "حياة كريمة"، قائلين إنه مشروع مبهر، وأعربوا عن سعادتهم لمساهمتهم في هذا المشروع في قطاع تحسين جودة المياه المقدمة للمواطنين. 

وخلال الاجتماع، عرض وزير التجارة والصناعة عدداً من الفرص الاستثمارية المهمة في قطاع الصناعات الغذائية والتعبئة، مشيرا إلى أن مصر لديها فرص واعدة في هذا القطاع أمام الشركات العالمية. 

وفي هذا السياق، أبدى رئيس الوزراء ترحيبه بما ذكره مسئولو شركة  المياه الغازية من خطط توسع استثماراتهم فى السوق المصرية، وكذا زيادة حجم صادراتهم للخارج، معرباً عن استعداده لزيارة مصنع الشركة فى مدينة السادات بعد أن يبدأ خط الإنتاج، من أجل التأكيد على تشجيع ومساندة الدولة لاستثمارات القطاع الخاص.

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