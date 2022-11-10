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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة البرتغال النهائية المشاركة في كأس العالم 2022.. تواجد رونالدو

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال

كشف فيرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن قائمة فريق بلاده النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وضمت قائمة منتخب البرتغال 26 لاعبًا على رأسهم كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وزميله برونو فيرنانديز، وبرناردو سيلفا صانع ألعاب مانشستر سيتي.

قائمة البرتغال

وضمت قائمة منتخب البرتغال كلا من:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا - روي باتريشيو - خوسيه سا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - ديوجو دالوت - بيبي - روبين دياز - دانيلو بيريرا - أنطونيو سيلفا - نونو مينديز - رافاييل جيريرو

خط الوسط: ويليام كارفايو - روبين نيفيز - جواو بالينيا - برونو فيرنانديز - فيتينيا - أوتافيو - ماتيوس نونيز - برناردو سيلفا - جواو ماريو 

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس - رافاييل لياو - ريكاردو هورتا - أندريه سيلفا - جونزالو راموس 

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم رفقة منتخبات أوروجواي وكوريا الجنوبية وغانا.

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