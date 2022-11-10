عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هؤلاء غير مستحقين | التضامن تكشف مفاجأة بشأن تكافل وكرامة .. فيديو

الدكتورة نيفين القباج،
الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه تقدم لبرنامج تكافل وكرامة 10 ملايين أسرة، مشيرا إلى أن  منهم عدد غير مستحق. 
 

وقالت نيفين القباج، خلال لقاء لها، لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه أطلقنا منظمة الكترونية، يستطيع أي فرد الاستعلام من خلالها على مدى  قبوله أور رفضه ببرنامج تكافل وكرامة.

وتابعت وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه إذا خرج رب الأسرة أولاده من المدرسة يتم إيقاف مستحقاته من تكافل وكرامة. 

لم تستطع دفع المصروفات

وأشارت نيفين القباج إلى أنه أنا ضد أي مسئول يسيء لتلميذ لأن أسرته لم تستطع دفع المصروفات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النائب العام بشأن علاء عبد الفتاح

قرار عاجل في الأهلي بسبب أليو ديانج

عاجل.. بدر بانون يُنعش خزائن الأهلي بملايين الجنيهات بسبب كأس العالم ..تفاصيل

مدة الزيارة 4 ساعات.. بايدن يصل شرم الشيخ عصر غدٍ الجمعة| خاص

الجرام بـ 817.. استقرار في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

علاء عبدالفتاح غير محتجز في السجن .. النيابة تكشف مكان وجود المتهم

والد حسام حبيب ينشر فيديو مفاجئا لابنه مع غادة عادل في برنامج

مفاجأة .. النيابة العامة تكشف طلبات علاء عبدالفتاح غير القانونية

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن: كل أسر تكافل وكرامة معفاة من المصروفات الدراسية .. فيديو

القباج: الدعم النقدي يصل إلى 5 ملايين أسرة ضمن برنامج تكافل.. فيديو

محمود الضبع: الرئيس السيسي تسلم الدولة خلال فترة عصيبة.. فيديو

فورا.. نجيب جبرائيل يطالب النائب العام بفتح ملف التمويل الأجنبي.. فيديو

شيخ مشايخ سيناء: نحن معك يا سيادة الرئيس ولا تنظر إلى المشككين والمحرضين.. فيديو

هريدي : الإخوان الإرهابية في طريقها للانقسام إلى 6 جماعات | فيديو

مصطفى بكري: يجب محاكمة شقيقة علاء عبد الفتاح بتهمة خيانة الوطن والتحريض ضده.. فيديو

سنتصدى لدعاة الفوضى.. مصطفى بكري: مستعدون ناكل "مش ودقة" حفاظا على كرامتنا

ترشيحاتنا

التخطيط: العمل المناخي جزء من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة

محمد موسى ينفعل بسبب استقواء علاء عبدالفتاح بالخارج: مصر لن تقبل الابتزاز

وزير الدفاع الأوكراني يكشف ماذا بعد انسحاب روسيا من خيرسون

التضامن : الدولة تحملت 35 مليار جنيه لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

فرنسا تتهم مجموعة متطرفة بالتآمر لمهاجمة ماكرون.. تفاصيل

محمد موسى: بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان تدخل سافر يتعارض مع القانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف مهم.. هل تساهم مكملات أوميجا 3 في علاج السرطان؟

تحذير من أضرار جسدية حال عدم تناول الخبز

طريقة تحضير شوربة العدس بخطوات بسيطة

تنقص وزنك وتحارب الكوليسترول.. نوع مهمل من البذور تعرفي عليه

فيديو

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

واقعة مشينة.. أب تخلص من ابنه صاحب الـ ٦ سنوات في عين شمس..فيديو

أمطار رعدية .. تحذير جديد من الأرصاد | فيديو

«أمورة مصر».. أين هدير الهادي الآن بعد خروجها من السجن وماذا تفعل ؟ فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ