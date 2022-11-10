هؤلاء غير مستحقين | التضامن تكشف مفاجأة بشأن تكافل وكرامة .. فيديو

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه تقدم لبرنامج تكافل وكرامة 10 ملايين أسرة، مشيرا إلى أن منهم عدد غير مستحق.



وقالت نيفين القباج، خلال لقاء لها، لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه أطلقنا منظمة الكترونية، يستطيع أي فرد الاستعلام من خلالها على مدى قبوله أور رفضه ببرنامج تكافل وكرامة.

وتابعت وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه إذا خرج رب الأسرة أولاده من المدرسة يتم إيقاف مستحقاته من تكافل وكرامة.

لم تستطع دفع المصروفات

وأشارت نيفين القباج إلى أنه أنا ضد أي مسئول يسيء لتلميذ لأن أسرته لم تستطع دفع المصروفات.