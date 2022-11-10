عاصي الحلاني: العالم يتقدم ولا بد من مواكبة الفنان العصر بحكمة

كشف المطرب عاصي الحلاني عن رأيه في مواقع التواصل الإجتماعي وهل يفضلها أم لا.



وقال "عاصي" في تصريحات ل"صدى البلد": لكل زمن أدواته ونحن الآن نعيش زمن الميديا والإنترنت وهي لاشك أدوات رهيبة جدا ولها تأثير كبير كما عشنا زمن الورق والمجلات وخلافه وكانت أيضا أدوات لها تأثير كبير وقتها ونحن نحاول أن نتعامل مع كل الأدوات لكن الأمر حاليا شۍء خطير والعلم يتقدم يوم عن يوم ولا بد للفنان أن يواكب العصر والأدوات بحكمة وصبر وعلم.

كشف المطرب الكبير عاصي الحلاني عن الثابت في مشواره الفني الطويل وقال في تصريحات ل"صدى البلد" أن الشيء الثابت في مشواري هو إيماني بالوطن والجذور التراث الأصيل.

وتابع:" ويشرفني وافتخر اني لبناني عربي من بعلبك لبنان وهذا مايجعلني افكر في كل عمل اقدمه حتي لا يخرج عن طريق تلك المبادئ.

وكان قد كشف المطرب عاصي الحلاني عن ردود الفعل التي حصدها على أحدث أعماله الغنائية أربعين خمسين.

وقال "عاصي" في تصريحات ل"صدى البلد": الحمدلله ردود الفعل رائعة جدا من الجمهور الحبيب وهو عامل كله حيوية وتفاؤل وفكرة حلوة نفذناها أنا والفنان عادل العراقي والحمد لله نسبة المشاهدة رائعة جدا واتقدم بالشكر والتحية لجمهوري الحبيب واوعدكم بكل جديد قريبا.

