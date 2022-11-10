رئيس وزراء الهند يزور إندونيسيا الأسبوع القادم لحضور قمة مجموعة العشرين

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الهندية، أن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى سيقوم بزيارة لمدينة " بالى " الأندونيسية خلال الأسبوع القادم لحضور القمة السابعة عشرة لمجموعة العشرين.



وذكرت الوزارة ـــ في بيان صحفي، اليوم/الخميس/ ـــ أن ناريندرا مودى سيزور مدينة / بالى / الاندونيسية خلال الفترة ما بين 14 إلى 16 نوفمبر الجاري لحضور قمة مجموعة العشرين تلبية لدعوة من الرئيس الأندونيسى جوكو ويدودو.



وأوضحت أن زعماء القمة سيتداولون بصورة مكثفة بشأن القضايا الرئيسية المثيرة للقلق عالميا ، وأنه سيتم عقد ثلاث جلسات عمل فى إطار جدول أعمال القمة لبحث القضايا المتعلقة بأمن الطاقة والغذاء والصحة والتحول الرقمي.



وأشارت إلى أن الرئيس الأندونيسى سيقوم خلال الجلسة الختامية للقمة بتسليم رئاسة مجموعة العشرين إلى رئيس الوزراء الهندى، وأن الهند ستتولى رسميا رئاسة مجموعة العشرين اعتبارا من أول شهر ديسمبر القادم.



وأوضحت أن رئيس الوزراء الهندى سيعقد - على هامش القمة - اجتماعات ثنائية مع بعض نظرائه المشاركين فى القمة ، وأنه سيلتقى أيضا مع أفراد الجالية الهندية فى مدينة بالى الأندونيسية.

