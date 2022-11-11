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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت صالح يكشف كواليس اختياره لـ أغنية "النور مكانه في القلوب".. فيديو

مدحت صالح
مدحت صالح

كشف الفنان مدحت صالح عن كواليس أغنيته فى فيلم "أمير الظلام " للزعيم الفنان عادل مام، مشيرا إلى أن رامي عادل أمام هو من كلمه عن  أغنية " النور مكانه في القلوب" لتأديتها فى أحداث الفيلم ، منوها بأنه يحب رامي عادل جدا ويحب العمل معه حتى لو من غير والده الفنان القدير عادل إمام.

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وأضاف" صالح " خلال ،  لقائه مع الإعلامية إنجي أنور ، ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة "ETC" اليوم الخميس ، بمرور عام على انطلاق المحطة، أن  أغنية " النور مكانه في القلوب" عجبتنى جدا خاصة أننى علمت أن من لحنها  هو صديقي خالد حماد، وكتب كلماتها الراحل مجدى كامل ، إلى جانب الزعيم عادل إمام هو بطل الفيلم وإخراج رامي إمام.

وتابع: "قبلت الأغنية وأنا في منتهي السعادة لوجود كل مقومات النجاح للأغنية والفيلم، وقمت بغنائها داخل الأستوديو وكأنه يغنيها لأول مرة في حياته".

 

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