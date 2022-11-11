مدحت صالح يكشف كواليس اختياره لـ أغنية "النور مكانه في القلوب".. فيديو

كشف الفنان مدحت صالح عن كواليس أغنيته فى فيلم "أمير الظلام " للزعيم الفنان عادل مام، مشيرا إلى أن رامي عادل أمام هو من كلمه عن أغنية " النور مكانه في القلوب" لتأديتها فى أحداث الفيلم ، منوها بأنه يحب رامي عادل جدا ويحب العمل معه حتى لو من غير والده الفنان القدير عادل إمام.

وأضاف" صالح " خلال ، لقائه مع الإعلامية إنجي أنور ، ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة "ETC" اليوم الخميس ، بمرور عام على انطلاق المحطة، أن أغنية " النور مكانه في القلوب" عجبتنى جدا خاصة أننى علمت أن من لحنها هو صديقي خالد حماد، وكتب كلماتها الراحل مجدى كامل ، إلى جانب الزعيم عادل إمام هو بطل الفيلم وإخراج رامي إمام.

وتابع: "قبلت الأغنية وأنا في منتهي السعادة لوجود كل مقومات النجاح للأغنية والفيلم، وقمت بغنائها داخل الأستوديو وكأنه يغنيها لأول مرة في حياته".