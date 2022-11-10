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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت صالح يكشف سر نجاح الأغنية الوطنية زي ما هي حبها.. فيديو

مدحت صالح
مدحت صالح

كشف الفنان مدحت صالح ، سر نجاح أغنية "زي ما هي حبها" ، موضحا أن هذه الأغنية بحبها جداً لأنها كانت وش السعد ، مشيرا الى أن المخرج شريف عرفة قام بتوظيف الأغنية بشكل جيد للغاية وهو كان سبب لوجود الأغنية حتى الآن بشكل جميل .

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وأضاف" صالح " خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور ، ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة "ETC" اليوم الخميس ، أنة من أسباب نجاح الأغنية الوطنية  والتي تترك بصمة جيدة لدى المواطنين أن يكون كلماتها جيدة  ومعبرة ومفرداتها بسيطة وقريبة من قلوب المشاهدين ، إلى جانب جملة موسيقية معبرة تحمل تلك الكلمات  الى آذان الناس.

 

وأشار" الفنان مدحت صالح " الى أن الدولة المصرية بالنسبة لى كل حياتى وكل شىء لدي ولا يمكن أن أختزلىة فى جملة أو كلمتين مختصرتين ، مضيفا " انتمائي لوطنى ثم لوطني ثم لوطنى وبعد ذلك اى شىء آخر " .

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