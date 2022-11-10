مدحت صالح يكشف سر نجاح الأغنية الوطنية زي ما هي حبها.. فيديو

كشف الفنان مدحت صالح ، سر نجاح أغنية "زي ما هي حبها" ، موضحا أن هذه الأغنية بحبها جداً لأنها كانت وش السعد ، مشيرا الى أن المخرج شريف عرفة قام بتوظيف الأغنية بشكل جيد للغاية وهو كان سبب لوجود الأغنية حتى الآن بشكل جميل .

وأضاف" صالح " خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور ، ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة "ETC" اليوم الخميس ، أنة من أسباب نجاح الأغنية الوطنية والتي تترك بصمة جيدة لدى المواطنين أن يكون كلماتها جيدة ومعبرة ومفرداتها بسيطة وقريبة من قلوب المشاهدين ، إلى جانب جملة موسيقية معبرة تحمل تلك الكلمات الى آذان الناس.

وأشار" الفنان مدحت صالح " الى أن الدولة المصرية بالنسبة لى كل حياتى وكل شىء لدي ولا يمكن أن أختزلىة فى جملة أو كلمتين مختصرتين ، مضيفا " انتمائي لوطنى ثم لوطني ثم لوطنى وبعد ذلك اى شىء آخر " .