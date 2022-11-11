بـ ميك أب جذاب .. ليلى أحمد زاهر تتألق في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة ليلي أحمد زاهر صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ليلي أحمد زاهر بتسريحة شعر أنيقة، مع ميك أب جذاب ولافت بالألوان الترابية، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

وتستعد الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر في طرح أولى أغنياتها خلال أيام قليلة من الآن في أولى تجاربها الغنائية بشكل رسمي.

وتتعاون ليلى في أغنيتها الجديدة مع الملحن إسلام زكي والذي أكد لـ صدى البلد سعادته بهذا التعاون بعد نجاح تجربتهما الأولى في إحدى مسرحيات موسم الرياض.