وزيرة البيئة: الدولة جهزت المنطقة الخضراء لتكون مكانا لمن لا صوت رسمي له

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الدولة كان لديها اتجاهين لتنظيم مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ، الجزء الأول خاص بـ تنظيم المؤتمر وفاعلياته و الجزء الثاني هو الخاص بالجانب الوطني.

وأضافت وزيرة البيئة خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الجزء الوطني وهو الخاص بتوقيع الاتفاقيات، موضحة أن الدولة قامت بعمل استراتيجية طويلة المدي، وتم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لـ تغير المناخ 2050 بمشاركة جميع الوزراء والتي تمت برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأن وزارة البيئة تعمل مع جميع الوزارات.

وكشفت الوزيرة أن تحليل المنهجية الشاملة لإدماج الحكومات دليل على الجهد الذى بذلته الحكومة المصرية لتجهيز مؤتمر المناخ.

وأشارت إلى أن الدولة كانت جادة في تجهيزات مؤتمر المناخ العالمي والتي ظهرت في تدشين المنطقة الخضراء ومناطق عمل كبيرة لكى تشمل كل فرد ليس له صوت في العملية الرسمية لجلسات مؤتمر المناخ.