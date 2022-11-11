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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة : النجاح لن يتحقق إلا بالتعاون وتضافر كافة الجهود بين جميع شركاء المهنة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

فور عودته من العاصمة البريطانية لندن وانتهاء مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2022 (World Travel Market) والتي انعقدت فعالياتها خلال الفتـرة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري، استهل، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مشاركته في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المُنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ وتستضيفه مصر خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.

وقد قامت وزارة السياحة والآثار، مساء امس، بتنظيم مأدبة عشاء على هامش استضافة مصر لهذا المؤتمر.

وألقى السيد أحمد عيسى حفل العشاء كلمة ترحيبية بالحضور بمدينة شرم الشيخ "مدينة السلام"، معرباً خلالها عن سعادته باستضافة مصر لمؤتمر الكوب COP27، متمنياً للجميع التوفيق وإقامة ممتعة وموفقة في مدينة السلام يستمتعوا خلالها بالمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها والطقس الرائع.

ولفت وزير السياحة إلى التطور الكبير الذي شهدته مدينة شرم الشيخ على مدار السنوات الماضية وخاصة التطور في قطاع السياحة، مشيراً إلى أهمية السياحة في توفير وخلق وظائف وفرص عمل جديدة. 

وأكد  أن النجاح لن يتحقق إلا بالتعاون وتضافر كافة الجهود بين جميع شركاء المهنة وكافة الأطراف ذات الصلة بصناعة السياحة.

وقد شارك في الحضور  Zoritsa Urosevic المدير التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، و Višnja Letica مستشار وزير السياحة والرياضة في كرواتيا وهي الرئيس الحالي للجنة، والدكتور  Dirk Glaesser مدير لجنة السياحة والاستدامة CTS بالمنظمة،  بسمة الميمان المدير الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، وMaría Isabel Ortiz Mantilla وزير البيئة والتنمية الإقليمية في حكومة ولاية غواناخواتو بالمكسيك، وJuan José Álvarez Brunel وزير السياحة في حكومة ولاية غواناخواتو بالمكسيك، و Yaiza Castilla وزير السياحة والصناعة والتجارة بجزر الكناري، بالإضافة إلى حضور أعضاء لجنة السياحة والاستدامة CTS بمنظمة السياحة العالمية، ووفد من المنظمة.

كما حضرت  غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، و أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من قيادات الوزارة، وبعض المستثمرين السياحيين.

كما شارك في الحضور النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، والنائبة ني-نتر الغزاوي عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.

جدير بالذكر أنه على هامش انعقاد مؤتمر COP27، شاركت وزارة السياحة والآثار، اليوم، في اجتماع لجنة السياحة والاستدامة CTS التابعة لمنظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى مشاركتها اليوم في جلسة عن السياسات والاستراتيجيات المشتركة لتعزيز أنشطة وخطط مواجهة التغير المناخي في قطاع السياحة.

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