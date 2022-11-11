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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده .. أزمات فنية وعائلية لأحمد الفيشاوي في 2022

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي

يحتفل الفنان أحمد الفيشاوي اليوم بعيد ميلاده الـ 42، في ظل تردد اسمه بشكل جدلي خلال الفترة الماضية سواء بسبب أحداث فنية، أو أزمات عائلية تورط بها. 

واجه أحمد الفيشاوي ضعفا شديدا في إيرادات فيلمه الذي يعرض في السينمات المصرية حاليا "أشباح أوروبا"، الذي يقوم ببطولته مع هيفاء وهبي، الذي طرح بعد سنوات من الخلاف والمنع والعرض على منصة شاهد. 

في ظل محاولة أحمد الفيشاوي تقديم عدد من الأعمال الفنية الجديدة منها، طرح له أيضا مؤخرا فيلم "الدعوة عامة" الذي حقق أيضا إيرادات ضعيفة في السينما، ولم يحضر العرض الخاص به مثل باقي الأبطال. 

 

يقضي أحمد الفيشاوي أوقاته مؤخرا متنقلا في رحلات بحرية داخل وخارج مصر، ولا يعلق على أي من الأحداث والتريندات الجدلية التي يتورط فيها اسمه. 

تعرض أيضا أحمد الفيشاوي صاحب الـ 42 عاما، لخسارة زوجته ندى الكامل التي اقترب موعد زفافها على مغني المهرجانات عمر كمال، بعدما أثارا جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية بصورهما سويا. 

 

وقال عمر كمال في تصريحات تلفزيونية له، إنه يحضر لزواجه قريبا ورفض ذكر اسم العروس في الوقت الذي نشر فيه فيديو عبر تيك توك ظهرا فيه سويا. 

ومازال أحمد الفيشاوي يعاني مع ابنته لينا، التي رفض الاعتراف بها منذ ولادتها، ثم تحسنت الأوضاع خلال السنوات التالية، ووقع بينهما خلافا جديدا دفعها للإعلان مؤخرا عن رفضها الإقامة معه. 

من جانب آخر، تعتبر لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، من المشاهير اللاتي تجذب الأنظار حول إطلالاتها الجريئة والملفتة التي تثير الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

احمد الفيشاوي هيفاء وهبي تيك توك عمر كمال ندى الكامل

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