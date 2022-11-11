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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 أنواع تبدأ من 70 ألف جنيه.. 5 موديلات رياضية ارتفعت أسعارها في مصر

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

سوق المستعمل| 5 سيارات تبدأ من 70 ألف جنيه.. صور

يضم سوق المستعمل في مصر العديد من السيارات الاقتصادية بأسعار جيدة، وشهد إقبالاً كبيراً على شرائها في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة رسمياً بالإضافة لفرض أوفر برايس على أسعارها الرسمية.

 

سعر BMW M8.. أغلى سيارات العلامة البافارية في الإمارات| صور

تشتهر العلامة التجارية البافارية BMW عالمياً بسيارتها الرياضية فائقة القوة، وخاصة فئة M الشهيرة، التي تقدم تجربة قيادة استثنائية تتميز بمزيج من القوة والفخامة، وتتربع M8 موديل 2022 على قمة أغلى سيارات الشركة في دولة الإمارات.

 

سوق المستعمل.. كيا سول هاتشباك بـ 180 ألف جنيه

تعتبر السيارة كيا سول واحدة من أشهر سيارات الهاتشباك الكبيرة ذات الخمسة أبواب في السوق المصري، ظهر الجيل الأول منها عام 2008، وتبعه الجيل الثاني في 2014، ونجحت في تحقيق انتشار وشعبية كبيرة بفضل تصميمها واعتماديتها.

 

تبدأ من 440 ألف جنيه..5 سيارات رياضية ارتفعت أسعارها في مصر| صور

شهدت بعض السيارات الجديدة من إصدارات عام 2022 و2023 زيادة رسمية جديدة على أسعارها الرسمية، وخاصة سيارات الكروس أوفر الرياضية، والتي تتوفر من عدة علامات تجارية معروفة في السوق المصري.

 

سعر إم جي 6 بعد زيادات نوفمبر.. صور

شهدت بداية نوفمبر الجاري ارتفاع لقائمة اسعار سيارات MG المطروحة بالسوق المصري، ومنها النسخة ام جي 6 موديل 2022، والتي ارتفعت اسعارها بقيمة تبدأ من 40 الف جنيه للفئة الاولى و 50 الف للثانية، بالاضافة إلى 55 الف جنيه لاسعار الفئة الثالثة.

 

أفخم 5 سيارات بالسوق السعودي.. تبدأ من مليون ريال| صور

يحتوي السوق السعودي على العديد من الطرازات، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية، والتجهيزات الداخلية والخارجية ايضا، ولكن تبقى فئة السيارات الفارهة الشهيرة، جزء مهم ينال اعجاب الكثير من محبي عالم السيارات، إلى جانب العديد من الطرازات الاخرى القوية ايضا.

 

بورصة السيارات|يصل لـ 55 ألف جنيه .. انخفاض أوفر برايس هيونداي بايون

شهدت السيارة هيونداي بايون تراجعا حادا في أسعار الاوفر برايس، فبعد أن وصلت تلك القيمة خلال منتصف شهر اكتوبر إلى نسبة تتراوح بين 75 و 85 الف جنيه، تراجعت في نوفمبر الحالي لتصل إلى 25 و 30 الف جنيه، أي بانخفاض بلغ 55 ألف جنيه.

 

سوق المستعمل  بـ 75 ألف جنيه.. بيجو 206 هاتشباك

تتعدد الطرازات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، سواء من ناحية العلامات التجارية، او التجهيزات الفني والداخلية، أو كانت من الناحية الخاصة بالتصميم الخارجي، بين فئة السيدان، والكروس اوفر، أو الهاتشباك المميزة.

بورصة السيارات سوق المستعمل BMW M8 سوق المستعم رياضية أوفر برايس

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