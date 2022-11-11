أخبار السيارات| 5 أنواع تبدأ من 70 ألف جنيه.. 5 موديلات رياضية ارتفعت أسعارها في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يضم سوق المستعمل في مصر العديد من السيارات الاقتصادية بأسعار جيدة، وشهد إقبالاً كبيراً على شرائها في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة رسمياً بالإضافة لفرض أوفر برايس على أسعارها الرسمية.

تشتهر العلامة التجارية البافارية BMW عالمياً بسيارتها الرياضية فائقة القوة، وخاصة فئة M الشهيرة، التي تقدم تجربة قيادة استثنائية تتميز بمزيج من القوة والفخامة، وتتربع M8 موديل 2022 على قمة أغلى سيارات الشركة في دولة الإمارات.

تعتبر السيارة كيا سول واحدة من أشهر سيارات الهاتشباك الكبيرة ذات الخمسة أبواب في السوق المصري، ظهر الجيل الأول منها عام 2008، وتبعه الجيل الثاني في 2014، ونجحت في تحقيق انتشار وشعبية كبيرة بفضل تصميمها واعتماديتها.

شهدت بعض السيارات الجديدة من إصدارات عام 2022 و2023 زيادة رسمية جديدة على أسعارها الرسمية، وخاصة سيارات الكروس أوفر الرياضية، والتي تتوفر من عدة علامات تجارية معروفة في السوق المصري.

شهدت بداية نوفمبر الجاري ارتفاع لقائمة اسعار سيارات MG المطروحة بالسوق المصري، ومنها النسخة ام جي 6 موديل 2022، والتي ارتفعت اسعارها بقيمة تبدأ من 40 الف جنيه للفئة الاولى و 50 الف للثانية، بالاضافة إلى 55 الف جنيه لاسعار الفئة الثالثة.

يحتوي السوق السعودي على العديد من الطرازات، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية، والتجهيزات الداخلية والخارجية ايضا، ولكن تبقى فئة السيارات الفارهة الشهيرة، جزء مهم ينال اعجاب الكثير من محبي عالم السيارات، إلى جانب العديد من الطرازات الاخرى القوية ايضا.

شهدت السيارة هيونداي بايون تراجعا حادا في أسعار الاوفر برايس، فبعد أن وصلت تلك القيمة خلال منتصف شهر اكتوبر إلى نسبة تتراوح بين 75 و 85 الف جنيه، تراجعت في نوفمبر الحالي لتصل إلى 25 و 30 الف جنيه، أي بانخفاض بلغ 55 ألف جنيه.

تتعدد الطرازات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، سواء من ناحية العلامات التجارية، او التجهيزات الفني والداخلية، أو كانت من الناحية الخاصة بالتصميم الخارجي، بين فئة السيدان، والكروس اوفر، أو الهاتشباك المميزة.