أفخم 5 سيارات بالسوق السعودي.. تبدأ من مليون ريال| صور

يحتوي السوق السعودي على العديد من الطرازات، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية، والتجهيزات الداخلية والخارجية ايضا، ولكن تبقى فئة السيارات الفارهة الشهيرة، جزء مهم ينال اعجاب الكثير من محبي عالم السيارات، إلى جانب العديد من الطرازات الاخرى القوية ايضا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ افخم 5 سيارات بالسوق السعودي.

افخم 5 سيارات بالسوق السعودي

1 – لامبورجيني اوروس 2023

تصل السرعة القصوى للسيارة لامبورجيني اوروس إلى 305 كم/ساعة، حيث تعمل بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 4000 سي سي، قادر على ضخ 650 حصانا، و 850 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعة أوتوماتيكي دفع كلي، مع امكانية الوصول لـ 100 كم/ساعة من نقطة السكون خلال 3.6 ثانية.

تقدم السيارة لامبورجيني اوروس بقيمة قدرها مليون و 78 الف ريال سعودي.

افخم 5 سيارات بالسوق السعودي

2 - أستون مارتن DBX 2023

تتسارع السيارة أستون مارتن DBX من نقطة الاستعداد 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 4.5 ثانية، حيث دعمت بمحرك 8 سلندر، ينتج قوة قدرها 542 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 700 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات دفع كلي اوتوماتيكي، مع سرعة قصوى تصل إلى 291 كم/ساعة.

ويبلغ سعر السيارة أستون مارتن DBX في السعودية بقيمة قدرها مليون و 213.135 الف ريال.

افخم 5 سيارات بالسوق السعودي

3 - رولز رويس كولينان 2023

زودت السيارة رولز رويس كولينان بمحرك من 12 اسطوانة سعة 6700 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 563 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 850 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي "جر كلي"، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة، بالاضافة إلى امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.7 ثانية.

وتقدم السيارة رولز رويس كولينان في السوق السعودي بقيمة سعرية قدرها ميلون و 423.500 الف ريال.

افخم 5 سيارات بالسوق السعودي

4 – بنتلي بنتايجا 2023

تضم السيارة بنتلي بنتايجا 2023 محرك بقوة 542 حصانا، وعزم دوران 770 نيوتن/متر، سعة 4000 سي سي ثماني الاسطوانات، بالاضافة لمحرك اعلى تجهيزًا من 12 اسطوانة سعة 6000 سي سي، وبقوة قدرها 626 حصانا، مع 900 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

تبدأ اسعار السيارة بنتلي بنتايجا من 1,102,200 ريال حتى 1,386,000 ريال سعودي.

افخم 5 سيارات بالسوق السعودي

5 – رولز رويس جوست 2023

تنطلق السيارة رولز رويس جوست 2023 من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 4.8 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك بسعة 6800 سي سي، قادر على ضخ 571 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 850 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة.

تقدم السيارة رولز رويس جوست بقيمة سعرية قدرها مليون و 345.300 الف ريال سعودي.