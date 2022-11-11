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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحبك .. ياسمين رئيس تثير السوشيال ميديا برسالة غامضة

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

أثارت الفنانة ياسمين رئيس الجدل عبر السوشيال ميديا، في رسالة غامضة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت ياسمين رئيس في تويتة لها، دون أن توضح تفاصيل: “بحبك ♥️”.

بطلت أحترمك وقرفانة منك.. منشور صادم من ياسمين رئيس

لوك كاچوال.. ياسمين رئيس تثير الجدل على انستجرام

يذكر أنه نشرت الفنانة ياسمين رئيس منشور غامض وصادم لجمهورها عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وكتبت ياسمين:" بطلت احترمك وكمان قرفانة منك".

من ناحية أخرى، تعاقدت ياسمين رئيس مؤخرًا على المشاركة في بطولة مسلسل " ألف ليلة وليلة "مع  الفنان ياسر جلال، وتجسد خلال العمل شخصية شهرزاد، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل 2023، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، نور اللبنانية، مايان السيد، وشيري عادل، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خير.

وتشارك ياسمين رئيس فى بطولة" بابا المجال" مع النجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2023، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى ويشارك فى بطولته ياسمين رئيس، باسم سمرة، سوسن بدر، محمود حافظ، رياض الخولى، محمد رضوان، أحمد كشك، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي.

العمل من تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

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