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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لوك كاچوال.. ياسمين رئيس تثير الجدل على انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة ياسمين رئيس صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ياسمين رئيس بلوك كاچوال، بالچينز والقميص الأبيض أوڤر سايز، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

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بمكياج جذاب.. ياسمين رئيس في أحدث إطلالة عبر إنستجرام

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بشعر أحمر ناري .. ياسمين رئيس تخطف أنظار جمهورها بإطلالة مختلفة

ويعرض حاليًا للفنانة ياسمين رئيس في السينمات خطة مازنجر ويشاركها البطولة حمدي الميرغني ومحمود حافظ، حيث طُرح العمل بدور العرض في 24 أغسطس الماضي، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج رامي رزق الله.

ومن ناحية أخرى، تعاقدت ياسمين رئيس مؤخرًا على المشاركة في بطولة مسلسل " ألف ليلة وليلة "مع  الفنان ياسر جلال، وتجسد خلال العمل شخصية شهرزاد، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل 2023، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، نور اللبنانية، مايان السيد، وشيري عادل، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خير.

وتشارك ياسمين رئيس فى بطولة" بابا المجال" مع النجم مصطفى شعبان والمقرر عرضه فى رمضان المقبل 2023، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى ويشارك فى بطولته ياسمين رئيس، باسم سمرة، سوسن بدر، محمود حافظ، رياض الخولى، محمد رضوان، أحمد كشك، سماء إبراهيم، عارفة عبد الرسول ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي.

العمل من تأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

انستجرام ياسمين رئيس الفنانة ياسمين رئيس خطة مازنجر

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