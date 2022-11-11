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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي قطب: لابد للعالم من وقفة تنفيذية لتخفيض نسب الانبعاثات الكربونية| فيديو

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال الدكتور علي قطب ، أستاذ المناخ ، إن مصر من الدولة الأولى المشاركة في دعوات تخفيض نسب الانبعاثات الكربونية  لما لها من أضرار على حياة الإنسان ، وتسبب ظواهر مناخية عنيفة ، وتأثيرات سلبية على كوكب الأرض في السنوات الأخيرة .

وأضاف الدكتور علي قطب ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أنه ان لابد من تنفيذ مؤتمر  شرم الشيخ   " كوب 27 " لتنفيذ توصيات مؤتمرات تم عقدها خلال سنوات طويلة ، ولم تنفذ توصيتها ، موضحا أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يؤكد على ضرورة وجود وقفة تنفيذية لتخفيض نسب الانبعاثات الكربونية .

وتابع " قطب " ، أنه لابد من وجود راجعوا مستمرة من قبل متخصصين لتوصيات مؤتمر المناخ ، لأن الإنسان يعاني من مشكلة التغيرات المناخية على وجه الأرض ، وخاصة بقارة افريقيا .

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم في شرم الشيخ نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة منفردة مع "بيلوسي" أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت الوفد المرافق لها، حيث رحب الرئيس السيسي  بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي والوفد إلى مصر.

على قطب توك شو الدكتور علي قطب أستاذ المناخ الإنباعاثات الكربونية برنامج هذا الصباح

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