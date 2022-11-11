جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ634 مليون حالة

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى 634 مليونا و270 ألفا و546 إصابة.



وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و607 آلاف و765 وفاة.



وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 97.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.8 مليون.



ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و74 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ688 ألفا و607 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و520 وفاة.

