اليابان: قطاع السياحة يشهد انتعاشا بمقدار 15 ضعفاً بعد إلغاء جميع قيود كورونا

أظهرت بيانات حكومية في اليابان، اليوم الجمعة، أن عدد السياح الأجانب الذين وصلوا إلى اليابان في أكتوبر الماضي ارتفع بأكثر من 15 ضعفًا عن شهر سبتمبر ليصل إلى 288 ألفا و909، وذلك بعد إلغاء البلاد جميع قيود الدخول تقريبًا والتي كانت مفروضة في مواجهة كورونا في 11 أكتوبر الماضي.



وذكرت هيئة السياحة الوطنية اليابانية، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر، كان عدد السياح الأجانب الذين يدخلون اليابان يوميا حوالي 1900، لكنه قفز إلى حوالي 12 ألفا و900 بعد أن ألغت الحكومة اليابانية حظرها على الأفراد والرحلات غير المنظمة مسبقًا.



وجمعت هيئة السياحة الأرقام الأولية بناءً على بيانات من خدمات الهجرة اليابانية ، وكشفت عنها في اجتماع للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم. وقالت الهيئة إن عدد السائحين الأجانب الوافدين إلى اليابان في نوفمبر بلغ 140 ألفا و315 سائحًا حتى الاثنين الماضي.



وفي هذا الصدد، قال وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة تيتسو سايتو في مؤتمر صحفي إن "العديد من الوجهات السياحية مزدحمة بالمسافرين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".



ويشار إلى أنه قبل وباء كورونا في عام 2019، بلغ عدد السياح الأجانب الوافدين إلى اليابان أكثر من 2 مليون.

