اختتام فعاليات اليوم العلمي للعلاج الطبيعى في أجا

بحضور وكيل صحة الدقهلية



نظمت الإدارة الصحية بأجا، فى سابقة هى الأولى من نوعها، فعاليات اليوم العلمي للعلاج الطبيعي تحت عنوان "علاج وتأهيل العضلة الخلفية".

عقدت الفعاليات بحضور الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى وبالتنسيق مع إدارة العلاج الطبيعى برئاسة الدكتور أكرم عبد المنعم وفى ضيافة الدكتورة هالة السعيد مدير الإدارة الصحية بأجا والدكتور.محمد الجعيدى رئيس قسم العلاج الطبيعى.

وقال الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى إن اليوم العلمى تضمن محاضرة وعرض تفصيلي حول الجديد في مجال العلاج الطبيعي فى إعادة تأهيل العضلة الخلفية، حاضر بها الدكتور محمد رمضان استاذ مساعد العلاج الطبيعى بجامعة حورس .

من جانبه أثنى الدكتور شريف مكين على جهود قسم العلاج الطبيعى داخل الإدارة الصحية بأجا و المستشفى فضلاً عن بعض الوحدات التابعة، لافتاً إلى ضرورة تفعيل الأيام العلمية بكافة الإدارات التابعة للمديرية.

وفى ختام الفعاليات قامت الدكتورة هالة السعيد بتقديم درع شكر وتقدير للدكتور شريف مكين وكيل الوزارة وللدكتورة هبة الشريف والدكتور أكرم عبد المنعم على دعمهم للمنظومة الصحية ,وشهادات تقدير للحضور الكريم على مشاركتهم فى اليوم العلمى وفى مقدمتهم الدكتور تامر الطنبولى مدير عام الرعاية الأساسية والدكتور محمد رمضان استاذ مساعد العلاج الطبيعى بجامعة حورس.

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