عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اتفاقية تعاون ثلاثية لإدارة مخلفات المصانع وتعزيز التحول للأخضر بمنطقة السخنة

خلال الاتفاقية
خلال الاتفاقية

شهد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع اتفاقية تعاون بين السويدي للتنمية الصناعية وجيوسايكل مصر ولافارچ مصر، بهدف إدارة مخلفات أعمال البناء والبنية التحتية وكذا إدارة المخلفات الصناعية فور بدء أعمال التصنيع بمشروع "السخنة 360"، داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بما يتماشى مع أهداف المنطقة الاقتصادية لتحفيز ودعم مشاريع التنمية المستدامة والتحول الأخضر وخاصة مع تدشين أولى مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة.

تهدف الاتفاقية إلى إدارة مخلفات مصانع المستثمرين بالمنطقة الصناعية، وتقديم مواد البناء الصديقة للبيئة سواء من الأسمنت أو الخرسانة، ويعد هذا التعاون الواعد خطوة كبيرة وضرورية في تحقيق التحول الأخضر دعمًا للتوجهات القومية والعالمية بهذا الصدد.

وعقب التوقيع، قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن المشروع يمتد إلى مساحة تبلغ 10 مليون متر مربع لتلبية جميع احتياجات المصنعين والمستثمرين، حيث يقع المشروع على مساحة 5.7 مليون، بالمنطقة الصناعية بالسخنة، كما تبلغ المساحات الطبيعية والخضراء به بنحو 700 ألف متر مربع، مؤكداً على أن المشروع يعمل على محورين أساسيين وهما توطين  وتصدير الصناعات من ناحية وتعزيز الاستدامة البيئية من ناحية أخرى، حيث سيتم إدارة و التخلص من مخلفات المصانع والإنشاءات بأحدث وأكثر الطرق العالمية أمانًا للبيئة.

من جانبه، قال المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، أن هذا التعاون من شأنه دعم رؤية الاستدامة الخاصة بمشروع "السخنة 360"، والذي يحقق معادلة العائد الاستثماري الجذاب مع التأثير الإيجابي على المجتمعات والبيئة المحيطة، كما يتبنى الجانب البيئي ويساهم في مبادرات الحياد الكربوني والانبعاثات الصفرية؛ وهي من أهم أهداف التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الطاقة 2035."

وأكد المهندس أدهم المهدي، المدير العام لشركة جيوسايكل مصر، على تفعيل دور الشركة في التحول للأخضر والحد من التلوث البلاستيكي والأثر الكربوني، وذلك بمساندة القطاعات الصناعية المختلفة في تبني آليات آمنة ومستدامة لإدارة و التخلص الصحيح من مخلفاتهم الصناعية لبيئة أفضل، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعامل المستدام مع المخلفات، مشيراً إلى أنه فور اكتمال مشروع "السخنة 360"، ستعمل الشركة على التعاقد مع مصانع المنطقة لإدارة والتخلص الأمن بيئيًا لمخلفات الصناعية المختلفة، من خلال ثلاث محطات فرز، ومنصة معالجة مسبقة مشتركة، فضلاً عن مرافق التخلص المشتركة النهائية في أفران الأسمنت في لافارچ.

وفي هذا الصدد، أعرب چيمي خان، الرئيس التنفيذي للافارچ مصر، عن سعادته بتوقيع هذا التعاون المثمر مع شركة السويدي للتنمية الصناعية، قائلاً: "نؤمن في لافارچ مصر بأهمية دورنا في بناء مدن مستدامة، من خلال حلولنا لمواد البناء المبتكرة والصديقة للبيئة، انطلاقاً من استراتيجيتنا المرتكزة على محاور رؤية مصر 2030، والتي تتوافق مع استراتيجية الشركة، والتي ستقدم حلول البناء المستدام لكافة المصانع بالمشروع سواء منتجات الأسمنت صديقة البيئة وكذا الأساسات للمشروع من الخرسانة الصديقة للبيئة والتي تقلل من الانبعاثات الكربونية.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس المنطقة الصناعية المستثمرين مشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا| وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

عرض الجمعة 11/11.. آيفون XS Max جديد بـ 3600 جنيه فقط

دعا للتظاهر ونام.. معتز مطر يختفي من على تويتر وهجوم جماهيري عليه

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ من 815 جنيها .. مفاجأة قوية في أسعار الذهب الآن

الخونة.. أحمد موسى من على كوبرى أكتوبر: الدنيا ماشية وزي الفل| فيديو

علاجه في قطر أو ألمانيا | فرج عامر : إصابة مدافع الأهلي

خلي بالك من أولادك .. طرق الوقاية من سلالات فيروس الإنفلونزا

3 ملايين دولار .. مهاجم جديد يدخل على رادار الأهلي

موضوعات متعلقة

قائد قوات الدفاع الجوي لـ "صدى البلد": نمتلك قوة الردع لحماية سماء مصر.. ولدينا أحدث المنظومات العالمية لمواجهة الطائرات بدون طيار

سن الأضحية وعمرها الذي يجيز النحر وشروطها .. اعرف أحكام أضحية العيد وضوابطها

البحرين أول دولة في العالم تنشئ وزارة خاصة بالتنمية المستدامة

محافظو مصر يهنئون العاملين بالدواوين العامة

القوى العاملة في أسبوع.. سعفان يتابع جاهزية مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية

أسامة الغزالي حرب: المرحلة الناصرية انتهت عام ١٩٦٧ وكانت أول مراجعة لأفكاري!

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. اغتنمها بهذه السنة

صرح وطني عملاق.. الإنتاج الحربي أهم أذرع الدولة لتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة.. تعميق المنتج المحلي لمكونات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي .. وإنتاج الأتوبيسات الكهربائية والعربات البيك أب

ترشيحاتنا

اتهامات لـ دول عربية .. بوادر وباء فتاك في إسرائيل ..القصة كاملة

الرئيس الأمريكي يصافح مسئولين مصريين في مطار شرم الشيخ.. فيديو

قضية تجسس خطيرة تضرب دولة أوروبية .. اكتشاف عميلين للمخابرات الروسية

شاهد| لحظة وصول طائرة الرئيس الأمريكي شرم الشيخ للمشاركة في قمة المناخ

الإفلاس .. تحذير مزعج من إيلون ماسك بعد استقالة كبار مسئولي تويتر

تشكيل الفراعنة.. عمر سيد معوض يقود هجوم منتخب مصر للناشئين أمام تونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفيديو جديد.. ابنة عمرو دياب تظهر بفستان أعلى الركبة| شاهد

من غير ما تحس.. 9 أطعمة شائعة ترفع ضغط الدم

بالأسود.. مايان السيد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

جمبسوت جريء وملفت... مي عمر تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

مفاجأة والد حسام حبيب لابنه في برنامج مع غادة عادل | فيديو جراف

أكاذيب الإخوان لا تنتهي.. تضليل وكذب الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي

القضاء على بؤرة إرهابية في ختام فعاليات التدريب المصري الأردني العقبة 7

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ