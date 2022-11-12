لقيادة أهم أقسام الشركة.. آبل تعين مسئولا سابقا من فيسبوك

قررت شركة "ميتا" Meta، فصل عدد كبير من الموظفين العاملين بشركة "فيسبوك" التابعة لها، حيث ستلغي الشركة أكثر من 11000 وظيفة، في أكبر عملية تسريحٍ في الوظائف التقنية في جميع أنحاء الشركة التي وقعت في فخ النمو السريع خلال أزمة فيروس كورونا.

وبحسب ما ذكره موقع "9to5mac" التقني، تستعد شركة آبل لتعيين مدير تنفيذي سابق بشركة فيسبوك Facebook لقيادة فريق أنظمة المعلومات الخاص بها.

آبل تعين مديرا تنفيذيا سابقا من Facebook



وسيقود "تيموثي كامبوس" Timothy Campos، قسم نظم وتقنية المعلومات في شركة آبل، بدلا من "ماري ديمبي" Mary Demby، مديرة أنظمة المعلومات بالشركة، والتي ستتقاعد بعد ثلاثة عقود من العمل بها.

ويعد قسم نظم وتقنية المعلومات، مسؤولا عن البنية التحتية لخدمات شركة آبل على الإنترنت، والذي تشير إليه عملاقة التكنولوجيا باسم "مركز العصب" نظرا لأهميته، فهو أيضا المسئؤل عن دعم العملاء والموقع الإلكتروني.

وقبل انضمامه إلى آبل، شغل "تيموثي كامبوس" منصبا مماثلا في شركة فيسبوك بين عامي 2010 و 2016، وعمل أيضا مع IS&T في KLA Corp،وهي شركة أشباه موصلات.

وفي الآونة الأخيرة، شارك في تأسيس منصة التقويم “Woven”، والتي استحوذت عليها لاحقا شركة سلاك Slack ثم Salesforce.

الجدير بالذكر أن عملية تسريح العمال التي تخطط لها شركة "ميتا" ، تأتي بعد أن عانت من خسارة قدرها 10 مليارات دولار، منذ طرح آبل ميزة الشفافية التي تمنح المستخدمين القدرة على منع التطبيقات بتتبعهم ومن بينها فيسبوك.

وأثرت ميزة شفافية تتبع التطبيقات على إيرادات شركة فيسبوك، والتي يمكن جمعها حول سلوك مستخدمي آيفون، ما جعل من الصعب على الشركات الصغيرة استخدام إعلانات فيسبوك لاكتساب عملاء جدد بطريقة مربحة.