تسريبات تكشف موعد إطلاق آبل لأجهزة MacBook Pro

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية تستعد بالفعل لإطلاق عدد من أجهزة Mac ماك بداية العام المقبل، حيث كان من المقرر أن تطلق الشركة هذه الأجهزة في شهر أكتوبر أو مع بداية نوفمبر، إلا أنها تراجعت وقررت التأجيل للعام المقبل.

وبحسب وكالة بلومبرج الأمريكية فإن آبل ستطلق عددا متنوعا من الأجهزة في الربع الأول من العام المقبل 2023 من بينها أجهزة MacBook Pro التي تأتي مع معالجات من نوع M2 بشاشات قياس 14 بوصة و 16 بوصة، ومن المتوقع أيضا أن تطلق آبل أجهزة Mac Studio.

وأكد لوكا مايستري ، المدير المالي لشركة آبل لـ بلومبرج أن الربع المالي الأخير للشركة الذي ينتهي في 31 ديسمبر القادم ، سيشهد تباطؤًا في نمو الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة، حيث يرجع ذلك جزئيًا إلى أنه لن يكون هناك إطلاق رئيسي لأجهزة MacBook Pro كما كان في العام السابق.

وأضاف: "لدينا مقارنة صعبة للغاية مقارنة بالعام الماضي ، والتي استفادت من إطلاق وتعبئة القنوات المرتبطة بجهازنا MacBook Pro المعاد تصميمه حديثًا مع معالج M1 ،لذلك ، نتوقع أن تنخفض إيرادات Mac بشكل كبير على أساس سنوي خلال ربع ديسمبر."

وطرحت آبل أجهزة MacBook Pro المعاد تصميمهما قياس 14 بوصة و 16 بوصة مع معالجات M1 Pro و M1 Max في أكتوبر الماضي ، مما ساهم في تحقيق 10.9 مليار دولار من عائدات أجهزة Mac ماك.

كما سيتضاءل النمو الإجمالي لشركة آبل في ربع ديسمبر بجانب الزيادة البالغة 8٪ في فترة سبتمبر، حيث توقع المحللون بالفعل زيادة متواضعة في المبيعات حوالي 3٪، كما أنه من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 128 مليار دولار.