أوقاف الإسكندرية : جولات مرورية موسعة بكل مدننا

أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية جولات مرورية موسعة لقيادات المديرية شملت جميع أحياء الإسكندرية وقراها وريفها لمتابعة المساجد والتأكد من استقرار الأوضاع فيها والتزامها بأداء رسالتها الدعوية والمجتمعية على الوجه الاكمل.

وتفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل عزب و قرى وريف إدارتي الرمل والمنتزه حيث قام فضيلته بجولة مرورية على عزب ( أبو سرحة - حرز الله - نعمة الله - الثلاثمائة - البكاتوشي - البحر - محسن - سعد غانم).

وأجرى الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة، بيصحبه الشيخ علي البنا بجولة مرورية بريف المنتزه اختتمها بأداء خطبة الجمعة بمسجد نور الإيمان.



وأجرى الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة بجولة مرورية على إدارات (الجمرك - شرق - وسط) واختتم جولته بمتابعة صلاة الجمعة بمسجد القائد ابراهيم، و الشيخ ماهر عبد الجواد مدير عام الادارات بجولة مرورية بإدارة أوقاف شرق.

وأشاد الشيخ سلامة بمواطني الإسكندرية الذين كانوا على قدر المسئولية وعلى وعيٍ كاملٍ بما يحاك للوطن.

الأئمة أدوا خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "الدين والوطن والإنسانية معاً بناء لا هدم".