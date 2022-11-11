عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف الإسكندرية : جولات مرورية موسعة بكل مدننا

جولات مرورية بالإسكندرية
جولات مرورية بالإسكندرية

أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية جولات مرورية موسعة لقيادات المديرية شملت جميع أحياء الإسكندرية وقراها وريفها لمتابعة المساجد والتأكد من استقرار الأوضاع فيها والتزامها بأداء رسالتها الدعوية والمجتمعية على الوجه الاكمل.

وتفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل عزب و قرى وريف إدارتي الرمل والمنتزه حيث قام فضيلته بجولة مرورية على عزب ( أبو سرحة - حرز الله - نعمة الله - الثلاثمائة - البكاتوشي - البحر - محسن - سعد غانم).

كلها ساعات ادعولي .. رانيا دخلت تِولِد خرجت في نعش | قصة كارثية

ابنك حمزة مات.. فاجعة بالإسكندرية بعد وفاة طفل سقط من الدور الثامن| القصة الكاملة

وأجرى الشيخ هاشم سعد الفقي مدير عام الدعوة، بيصحبه الشيخ علي البنا بجولة مرورية بريف المنتزه اختتمها بأداء خطبة الجمعة بمسجد نور الإيمان.


وأجرى الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة بجولة مرورية على إدارات (الجمرك - شرق - وسط) واختتم جولته بمتابعة صلاة الجمعة بمسجد القائد ابراهيم، و الشيخ ماهر عبد الجواد مدير عام الادارات بجولة مرورية بإدارة أوقاف شرق.

وأشاد الشيخ سلامة بمواطني الإسكندرية الذين كانوا على قدر المسئولية وعلى وعيٍ كاملٍ بما يحاك للوطن.

الأئمة أدوا خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "الدين والوطن والإنسانية معاً بناء لا هدم".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعبنا .. حقيقة وتفاصيل القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

عرض الجمعة 11/11.. آيفون XS Max جديد بـ 3600 جنيه فقط

الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

علاجه في قطر أو ألمانيا | فرج عامر : إصابة مدافع الأهلي

اعرف عقوبة الهارب محمد علي لتحريضه على التظاهر والفوضى

وجّه 6 رسائل مهمة لمصر | قرار رسمي لـ بايدن من شرم الشيخ

3 ملايين دولار .. مهاجم جديد يدخل على رادار الأهلي

لا يسافر بدونها .. حكاية الشبح سيارة بايدن بعد وصوله شرم الشيخ

ترشيحاتنا

برلماني عن حضور الرئيس الأمريكي قمة المناخ وكلماته: رد قاطع على المشككين

قائمة قطر في كأس العالم 2022

جناح معلومات الوزراء يستقبل عددا من المسئولين .. صور

الرئيس السيسي لـ بايدن: مصر متمسكة بالحفاظ على أمنها المائي

شلل الإخوان .. نجل جمال عبد الناصر يسخر من الجماعة الإرهابية |فيديو

100 عام من الأخوة| تعاون إستراتيجي وتماسك في العلاقات المصرية الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيصة وموفرة.. طريقة عمل طاجن مكرونة بكبد الدجاج

رئتان بالألمونيوم ودموع الطحالب.. فنون النحت من مخلفات البيئة في COP 27

8 أجنة داخل بطن طفلة بالهند.. تفاصيل أندر عملية في العالم

فستان صباح .. أنغام تثير دهشة الجمهور على السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

بعد ارتداء الحلق..إيناس الدغيدى ترد على حقيقة طلب الزواج من تامر حبيب

ياسمين عز: الست بتضلم وتعتم بعد الطلاق واوعي تسمعي لحد

مفاجأة والد حسام حبيب لابنه في برنامج مع غادة عادل | فيديو جراف

أكاذيب الإخوان لا تنتهي.. تضليل وكذب الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ