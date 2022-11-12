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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 : احذر اتخاذ القرارات العاجلة

برج الجدي وحظك اليوم
برج الجدي وحظك اليوم

تشير توقعات برج الجدي اليوم، يمكنك تحسين سرعة عملك حتى تتمكن من إكمال عملك وفقًا للخطة.

وإليك توقعات برج الجدي اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الجدي.. حظك اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 : خلاف زوجي

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برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 : هتجدد شقتك

برج الجدي وحظك اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

قد يكون اليوم يومًا معتادًا على الصعيد الاقتصادي، قد تشعر أن نفقاتك تزيد قليلاً عن الدخل، للحفاظ على توازن صحي، يمكنك العمل على كل من النفقات والدخل، قد يقدم لك صديق مقرب اقتراحًا بشأن مسألة متعلقة بالعمل.

توقعات برج الجدي مهنيا

قد تكون ممتعًا تمامًا لكل من حولك، قد يكون هذا مفيدًا في نموك، قد تتمكن من مقابلة كبار السن لديك وإثارة إعجابهم بطريقتك في العمل.

توقعات برج الجدي صحيا

قد لا تشعر بالقلق على صحتك لأن الأمور قد تكون على ما يرام. يمكنك مراقبة الأطعمة التي تجعلك تشعر بالانتفاخ، يمكنك تجاهلها تمامًا وتناول الفواكه والخضروات الطازجة فقط.

توقعات برج الجدي عاطفيا

قد يكون اليوم يومًا مرضيًا حيث قد لا يكون لديك أي نزاع مع شريكك، قد تكون قادرًا على إقناعه / إقناعها بقضية منزلية.

توقعات برج الجدي خلال الأيام المقبلة

لا يجوز لك اتخاذ أي قرار على عجل، قد تظل أنشطتك النقدية متوسطة، قد لا يكون هناك أي ضغط عليك فيما يتعلق بالصفقات المالية.

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