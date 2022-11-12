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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 : وفر فلوس

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

تشير توقعات برج الحوت اليوم، قد يكون هناك جو رائع في المنزل مع أفراد الأسرة.

وإليك توقعات برج الحوت اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الحوت وحظك اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

قد لا تفكر في القيام بأي استثمار جديد اليوم، يقول التنبؤ الفلكي اليومي، قد تشعر بالرضا عما لديك، قد تعجب عائلتك بفكرتك في البقاء في المنزل والاسترخاء، قد يكون هناك جو رائع في المنزل مع أفراد الأسرة، قد تتعلم الحيلة لتحديد أولويات مهامك وإنتاج عمل جيد، قد تقيد نفسك باتباع نظام غذائي صحي وقد تشعر بالراحة في فترة زمنية قصيرة جدًا.

توقعات برج الحوت مهنيا

قد تكون محملاً ببعض الأعمال الإضافية وهذا قد يجعلك تشعر بالتعب بنهاية اليوم، فقط ابقَ إيجابيًا وقد يحدث فرقًا كبيرًا في نمو حياتك المهنية، قد يكون في صالحك إذا قسمت مهامك بين صغارك.

توقعات برج الحوت صحيا

لا يجوز لك تناول الأطعمة التي لا معنى لها من أي مخزن أو مطعم قريب، يمكنك البدء في تحضير طعامك الطازج المطبوخ في المنزل، قد يحب جسمك هذا التغيير وينمو بشكل صحي وأكثر صحة.

توقعات برج الحوت عاطفيا

قد يكون اليوم هو اليوم الذي قد تظهر فيه حبك وعاطفتك لشريكك من خلال لفتة عامة باهظة، قد تخطط لحفلة مثيرة لتكريم إنجازات حبيبك، قد تفاجئ طريقتك في التعبير عن الحب من تحب.

توقعات برج الحوت خلال الأيام المقبلة

قد لا تكون هناك صعوبة في إدارة الشؤون المالية، حتى بعد الإنفاق على مهل ، يمكنك توفير الكثير من المال.

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